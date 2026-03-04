  • Menu
Highlights

hmtv Mathru Shakthi Awards 2026: ఆదూరి గ్రూప్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీమతి ఆదూరి కామాక్షికి హెచ్.ఎమ్.టి.వి 'మాతృశక్తి అవార్డ్-2026'


'HMTV మాతృ శక్తి అవార్డులు 2026' (HMTV Mathru Shakthi Awards 2026) కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆదూరి గ్రూప్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీమతి ఆదూరి కామాక్షి గారికి అవార్డును ప్రదానం చేశారు

ఆదూరి కామాక్షి:

ఆదూరి గ్రూప్ నేపథ్యం: ఈ సంస్థ 2002లో స్థాపించబడింది. ఇది రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో తనదైన గుర్తింపును సంపాదించుకుంది.

ప్రత్యేకత: ఈ సంస్థ 75,000కు పైగా మార్కెటింగ్ సిబ్బందిని కలిగి ఉందని వీడియోలో పేర్కొన్నారు.

శ్రీమతి కామాక్షి గారి పాత్ర: సంస్థ అభివృద్ధిలో ఆమె కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారని, కస్టమర్ల అవసరాలను అర్థం చేసుకుని రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో ప్రభుత్వ అనుమతులతో సురక్షితమైన ప్లాట్లను అందిస్తూ సంస్థను అగ్రగామిగా నిలుపుతున్నారని కొనియాడారు

