Off The Record: ఆ ఎమ్మెల్యేకు పెద్ద తలనొప్పిగా గ్రూపు రాజకీయాలు
Off The Record:ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలోని తుంగతుర్తి నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ రాజకీయాలపై 'ఆఫ్ ది రికార్డ్' విశ్లేషణ
గెలుపు - గ్రాఫ్ తగ్గుదల: గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో దాదాపు 51 వేల ఓట్ల భారీ మెజారిటీతో గెలిచిన ఎమ్మెల్యే మందుల సామెల్ గ్రాఫ్ ఇటీవల జరిగిన మున్సిపల్ ఎన్నికల తర్వాత తగ్గినట్లు కనిపిస్తోంది.
మున్సిపల్ ఎన్నికల దెబ్బ: తిరుమలగిరి మున్సిపాలిటీలో బీఆర్ఎస్ గెలవడం, మోత్కూరులో కాంగ్రెస్ అతికష్టమ్మీద గెలవడంతో సామెల్ పట్టు కోల్పోతున్నారని అధిష్టానం భావిస్తోంది.
గ్రూపు రాజకీయాలు: నియోజకవర్గంలో అద్దంకి దయాకర్ వర్గం, మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి అనుచరులు, స్థానిక ఎంపీ చామల కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి వర్గాల మధ్య సమన్వయం లేకపోవడం ఎమ్మెల్యేకు పెద్ద తలనొప్పిగా మారింది.
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వార్నింగ్: ఈ పరిణామాలపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యే సామెల్ను పిలిచి మందలించినట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పుడే మేల్కోకపోతే వచ్చే ఎన్నికల నాటికి నియోజకవర్గం చేజారిపోతుందని ఆయన 'స్వీట్ వార్నింగ్' ఇచ్చినట్లు సమాచారం.
ముందున్న సవాలు: గ్రూపు తగాదాలను చక్కదిద్ది, అందరినీ కలుపుకుపోవాలని సీఎం ఆదేశించిన నేపథ్యంలో, ఎమ్మెల్యే సామెల్ తన వ్యూహాన్ని ఎలా మారుస్తారనేది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది.