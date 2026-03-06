Off The Record: చంద్రబాబు బ్రహ్మాస్త్రం పెద్దిరెడ్డి ఫ్యామిలీకి చెక్పెట్టే వ్యూహం..!
Off The Record: ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లాలో పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి కుటుంబానికి షాక్. రాజంపేట పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం 4 జిల్లాల్లో విభజన. ఎంపీ మిథున్ రెడ్డికి ఇబ్బందులు.
Off The Record: ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లా రాజకీయాల్లో దశాబ్దాలుగా చక్రం తిప్పిన పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి కుటుంబానికి కూటమి ప్రభుత్వం షాక్ ఇచ్చింది. ముఖ్యంగా రాజంపేట పార్లమెంట్ సభ్యుడు మిథున్ రెడ్డిని రాజకీయంగా, పరిపాలనాపరంగా ఇబ్బందుల్లోకి నెట్టేలా కొత్త వ్యూహాన్ని అమలు చేస్తోంది.
ఏం జరిగింది? ఎక్కడ జరిగింది?
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చేపట్టిన జిల్లాల పునర్విభజన ప్రక్రియలో భాగంగా, మిథున్ రెడ్డి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న రాజంపేట పార్లమెంట్ నియోజకవర్గాన్ని ఏకంగా నాలుగు జిల్లాల్లో కలిపేశారు. దీనివల్ల ఒక ఎంపీగా ఆయన తన నియోజకవర్గ పనుల కోసం నలుగురు కలెక్టర్లతో సంప్రదించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.
ముఖ్య అంశాలు:
రాజకీయ నేపథ్యం: పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి గత 40 ఏళ్లుగా రాజకీయాల్లో ఉన్నారు. వైఎస్ కుటుంబానికి అత్యంత ఆప్తుడిగా పేరున్న ఆయన, గత వైసీపీ ప్రభుత్వంలో కీలక పాత్ర పోషించారు.
చిక్కుల్లో మిథున్ రెడ్డి: ఇప్పటికే పలు కేసులు, విచారణలు మరియు జైలు పర్యటనలతో ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్న మిథున్ రెడ్డికి, ఈ జిల్లాల విభజన కొత్త తలనొప్పిగా మారింది.
నియోజకవర్గ విభజన వివరాలు:
- గతంలో ఈ నియోజకవర్గం అన్నమయ్య జిల్లాలో ఉండేది.
- ప్రస్తుతం రాయచోటిని మదనపల్లి జిల్లాలో కలిపారు.
- రాజంపేట నియోజకవర్గాన్ని కడప జిల్లాలో చేర్చారు.
- రైల్వే కోడూరును తిరుపతి జిల్లాలో కలిపారు.
పరిపాలనాపరమైన ఇబ్బందులు: తన నియోజకవర్గ పరిధిలోని ప్రజల సమస్యల పరిష్కారం కోసం లేదా అభివృద్ధి పనుల కోసం ఎంపీ ఇప్పుడు నాలుగు జిల్లాల అధికారుల చుట్టూ తిరగాల్సి ఉంటుంది.
నేపథ్యం:
గత ఎన్నికల సమయంలో చంద్రబాబు నాయుడు సొంత నియోజకవర్గం కుప్పంలో ఆయనను ఓడించేందుకు పెద్దిరెడ్డి కుటుంబం తీవ్రంగా ప్రయత్నించింది. ఇప్పుడు అధికారంలోకి వచ్చిన కూటమి సర్కార్, అదే స్థాయిలో పెద్దిరెడ్డి ఫ్యామిలీని అష్టదిగ్బంధనం చేస్తూ రాజకీయంగా దెబ్బకొడుతోంది.