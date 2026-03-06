Burning Topic : యుద్ధంలో కీలక మలుపు.. ఖాళీ అవుతున్న అమెరికా మిస్సైల్స్!
Burning Topic: పశ్చిమాసియా యుద్ధంలో కీలక మలుపు! అమెరికా వద్ద క్షిపణుల కొరత, మునిగిన ఇరాన్ యుద్ధ నౌక , అగ్రరాజ్యం అణు క్షిపణి పరీక్ష వివరాలు ఈ వీడియోలో చూడండి.
Burning Topic: పశ్చిమాసియా (Middle East) యుద్ధంలో చోటుచేసుకుంటున్న కీలక పరిణామాల గురించి వివరించడం జరిగింది. అమెరికా ఆయుధ నిల్వలు తగ్గిపోతుండటం, ఇరాన్-అమెరికా మధ్య పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతల పై సవివర విశ్లేషణ ఇది.
అమెరికా క్షిపణి ప్రయోగం: అమెరికా ఇటీవల 'మినట్ మన్ III' (Minuteman III) అనే ఖండాంతర బాలిస్టిక్ క్షిపణిని పరీక్షించింది. ఇది అణువార్ హెడ్లను మోసుకెళ్లే సామర్థ్యం కలిగి ఉంది. ప్రస్తుత యుద్ధ పరిస్థితులతో దీనికి సంబంధం లేదని, ఇది రొటీన్ పరీక్షేనని అమెరికా స్పష్టం చేసింది.
ఆయుధాల కొరత: ఇరాన్ డ్రోన్లు మరియు క్షిపణులను తిప్పికొట్టే క్రమంలో అమెరికా వద్ద ఇంటర్సెప్టర్ క్షిపణుల నిల్వలు గణనీయంగా తగ్గుతున్నాయని నివేదికలు వెల్లడిస్తున్నాయి. మరో 10 రోజులు ఇలాగే దాడులు కొనసాగితే నిల్వలు పూర్తిగా ఖాళీ అయ్యే ప్రమాదం ఉందని పెంటగాన్ హెచ్చరించింది.
ఇరాన్ యుద్ధనౌకపై దాడి: హిందూ మహాసముద్రంలో ఇరాన్ కు చెందిన 'ఐరిస్ దేనా 75' (IRIS Dena 75) యుద్ధనౌకపై అమెరికా జలాంతర్గామితో దాడి చేసి దానిని ముంచేసింది. ఈ ఘటనలో అనేకమంది ఇరాన్ సిబ్బంది మరణించగా, మరికొందరిని శ్రీలంక రక్షించింది.
భారత్ పై వదంతులు: ఇరాన్ పై దాడులకు అమెరికా భారత పోర్టులను వాడుతోందని వస్తున్న వార్తలను భారత విదేశాంగ శాఖ తీవ్రంగా ఖండించింది. ఇవన్నీ నిరాధారమైన ఆరోపణలని ఫాక్ట్ చెక్ ద్వారా స్పష్టం చేసింది.
రాజకీయ పరిణామాలు: ఇరాన్ పై యుద్ధం విషయంలో అధ్యక్షుడి అధికారాలను పరిమితం చేసే తీర్మానం అమెరికా సెనెట్ లో వీగిపోయింది. దీంతో ట్రంప్ నిర్ణయాలకు మద్దతు లభించినట్లయింది.