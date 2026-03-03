Burning Topic : చమురు రవాణాకు గేట్వే మూసివేత.. భారత్కు ముంచుకొస్తున్న ముప్పు
Burning Topic: హర్ముజ్ జలసంధి (Strait of Hormuz) మూసివేత వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా, ముఖ్యంగా భారత్పై పడుతున్న ప్రభావం గురించి ఈరోజు hmtv బర్నింగ్ టాపిక్.. ఈ అంశానికి సంబంధించిన ముఖ్య విషయాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:
హర్ముజ్ జలసంధి ప్రాముఖ్యత: ఇది ప్రపంచ ఇంధన సరఫరాకు జీవనాడి వంటిది. ప్రపంచ ముడిచమురు సరఫరాలో సుమారు 20% ఈ మార్గం ద్వారానే జరుగుతుంది
ప్రస్తుత పరిస్థితి: యుద్ధ వాతావరణం కారణంగా ఇరాన్ ఈ జలసంధిని మూసివేసింది. దీనివల్ల 700కు పైగా నౌకలు చిక్కుకుపోయాయి. ఈ ప్రాంతంలో GPS జామింగ్ వంటి సమస్యల వల్ల ఇది ఒక ఎలక్ట్రానిక్ రణభూమిగా మారింది.
భారత్పై ప్రభావం: భారత్ తన చమురు దిగుమతుల్లో సుమారు 60-65% ఈ మార్గం నుంచే పొందుతుంది. ప్రస్తుతం అక్కడి నుండి వచ్చే ట్యాంకర్ల సంఖ్య సున్నాకు పడిపోయింది ఇది కొనసాగితే దేశంలో చమురు నిల్వలపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది
ప్రభుత్వ చర్యలు: ఈ పరిస్థితిని ఎదుర్కోవడానికి భారత్ రష్యా, నైజీరియా, అంగోలా, అమెరికా వంటి ఇతర దేశాల నుండి ఎక్కువ చమురును కొనుగోలు చేసేందుకు ప్రయత్నాలను ప్రారంభించింది. గతంలో వలె 'ఆపరేషన్ సంకల్ప' ద్వారా తన నౌకలను రక్షించుకునే దిశగా కూడా అడుగులు వేస్తోంది.
ధరల పెంపు: ముడిచమురు ధరలు ఇప్పటికే అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో పెరిగాయి. అయితే, పలు రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికలు ఉండటంతో ఇంధన ధరలను పెంచే ఆలోచనలో ప్రభుత్వం లేదని తెలుస్తోంది.
ప్రత్యామ్నాయాలు: కొన్ని పైప్లైన్ల ద్వారా చమురును సరఫరా చేసే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, అవి పరిమితమని నిపుణులు చెబుతున్నారు.