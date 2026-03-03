Burning Topic : యుద్ధం లోకి ముస్లిం దేశాలు..! ఇరాన్ కి హ్యాండ్ ఇచ్చిన చైనా, రష్యా
పశ్చిమాసియాలో (West Asia) ఇరాన్-అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ మధ్య జరుగుతున్న యుద్ధ పరిస్థితుల గురించి.. ఇతర దేశాల స్పందనల గురించి ఈ hmtv బర్నింగ్ టాపిక్. ఈ అంశానికి సంబంధించిన ముఖ్య విషయాలు:
యుద్ధ తీవ్రత: అమెరికా- ఇజ్రాయెల్ సంయుక్తంగా ఇరాన్లోని కీలక నగరాలపై 130 చోట్ల బాంబులు, క్షిపణుల వర్షం కురిపించాయి. ఇందులో ఇరాన్కు చెందిన 600 మందికి పైగా మరణించారని సమాచారం.
ఇరాన్ ప్రతిదాడి: ఇరాన్ తన మద్దతుదారులు (హెజ్బుల్లా వంటి ఉగ్రవాద గ్రూపులు) మరియు క్షిపణులు, డ్రోన్ల ద్వారా సౌదీ అరేబియాలోని 'రాస్తనూర' చమురు రిఫైనరీతో పాటు అమెరికా సైనిక స్థావరాలపై దాడులు చేసింది.
ఇతర దేశాల స్పందన: బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్, జర్మనీ దేశాలు అమెరికాకు మద్దతుగా నిలిచాయి.
రష్యా, చైనాల మౌనం: ఇరాన్కు సన్నిహిత మిత్రదేశాలుగా భావించే రష్యా మరియు చైనా, ఈ సంక్షోభ సమయంలో ఇరాన్కు సైనికపరమైన మద్దతు అందించలేదు. కేవలం మాటలకే (ఖండనలకే) పరిమితమయ్యాయి. అంతర్జాతీయ ఆంక్షల భయం మరియు ఆర్థిక ప్రయోజనాల దృష్ట్యా ఈ దేశాలు ఆచితూచి వ్యవహరిస్తున్నాయని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.