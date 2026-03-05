  • Menu
Burning Topic : వ్యూహం మార్చిన ఇరాన్... అట్టుడుకుతున్న పశ్చిమాసియా

Burning Topic : ఇరాన్ పై అమెరికా, ఇజ్రాయేల్ మరింత ఉధృతంగా విరుచుకుపడుతున్నాయి. మరోవైపు ఇరాన్ కూడా ఏమాత్రం తగ్గడం లేదు.
అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ దాడుల్లో ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ఆయతుల్లా అలీ ఖమేనీ మరణించిన తర్వాత, పశ్చిమాసియాలో చోటుచేసుకున్న పరిణామాలు మరింత ఆందోళనకరంగా మారాయి.

కొత్త సుప్రీం లీడర్: ఆయతుల్లా అలీ ఖమేనీ వారసుడిగా ఆయన కుమారుడు ముజ్తబా ఖమేనీ (56 ఏళ్లు)ని ఇరాన్ కొత్త అత్యున్నత నేతగా ఎన్నుకున్నారు. ఇస్లామిక్ రెవల్యూషనరీ గార్డ్ కాప్స్ (IRGC) ఒత్తిడి మేరకు మత పెద్దల మండలి ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.

వారసత్వ రాజకీయాల వివాదం: షియా సంప్రదాయం ప్రకారం తండ్రి తర్వాత కుమారుడు పీఠం ఎక్కడాన్ని కొందరు మత పెద్దలు వ్యతిరేకిస్తున్నారు. రాచరిక వ్యవస్థను అంతం చేయడానికి జరిగిన 1979 ఇస్లామిక్ విప్లవ ఆశయాలకు ఇది విరుద్ధమని భావిస్తున్నారు.

ఇజ్రాయెల్ హెచ్చరిక: ఇరాన్ కొత్తగా ఏ నేతను నియమించినా వారిని కూడా అంతం చేస్తామని ఇజ్రాయెల్ ఆర్మీ తీవ్రంగా హెచ్చరించింది. ముఖ్యంగా ముజ్తబా ఖమేనీని లక్ష్యంగా చేసుకుని 'ఆపరేషన్ రోర్ ఆఫ్ ది లయన్' సిద్ధం చేస్తున్నట్లు తెలిపింది.

ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు: ఇరాన్ దాడులను అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సమర్థించుకున్నారు. తాము ముందే స్పందించకపోతే ఇరాన్ అణ్వాయుధాలతో విరుచుకుపడేదని, ఇరాన్ పాలకులను "మానసిక రోగులు"గా ఆయన అభివర్ణించారు.

అణు ప్లాంట్‌పై దాడి: టెహరాన్ శివార్లలోని రహస్య అణ్వస్త్ర తయారీ ప్లాంట్ 'మింజా దేహై'ని ధ్వంసం చేసినట్లు ఇజ్రాయెల్ ప్రకటించింది

ముజ్తబా నేపథ్యం: ముజ్తబాకు గతంలో ఎలాంటి ప్రభుత్వ పదవి నిర్వహించిన అనుభవం లేదు. కానీ 1980 ఇరాన్-ఇరాక్ యుద్ధంలో పాల్గొనడం వల్ల సైన్యంతో మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి. ఆయనకు బ్రిటన్‌లో సుమారు 138 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన ఆస్తులు ఉన్నట్లు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి.

మొత్తానికి, కొత్త నాయకత్వం వచ్చినా పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు మరింత పెరిగే అవకాశం కనిపిస్తుండడం ఆందోళనకర విషయంగా చెప్పవచ్చు.

