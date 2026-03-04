Burning Topic: ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం.. ప్రపంచం ముందు పరువు పోగొట్టుకున్న చైనా
Burning Topic: చైనా ఆయుధాలను నమ్ముకున్న ఇరాన్ ఇప్పుడు అమెరికా, ఇజ్రాయేల్ దెబ్బకు అతలాకుతలం కావడం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చైనా ఆయుధాలపై విమర్శలు తెస్తోంది.
Burning Topic: ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం నేపథ్యంలో చైనా తయారు చేసిన ఆయుధాల నాణ్యత,సామర్థ్యంపై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
చైనా ఆయుధాల వైఫల్యం: చైనా నుండి కొనుగోలు చేసిన ఆయుధాలు, ముఖ్యంగా HQ-9B గగనతల రక్షణ వ్యవస్థ, యుద్ధ సమయంలో సమర్థవంతంగా పనిచేయలేదని వీడియో పేర్కొంది. వీటిని నమ్ముకున్న ఇరాన్, పాకిస్తాన్, వెనిజులా వంటి దేశాలు భారీ మూల్యాన్ని చెల్లించుకున్నాయి.
ఇరాన్ సుప్రీం నేత మృతి: అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దాడులను అడ్డుకోవడంలో చైనా రక్షణ వ్యవస్థలు విఫలం కావడంతో, ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ఆయతుల్లా అలీ ఖమేనీ మరణించారు. ఇరాన్ తన అన్నీస్థావరాల వద్ద ఈ వ్యవస్థలను మోహరించినప్పటికీ, అవి అమెరికా దాడుల ముందు చతికిలబడ్డాయి.
పాకిస్తాన్ అనుభవం: భారత్ చేపట్టిన ఆపరేషన్ సింధూర్ సమయంలో, పాకిస్తాన్ వద్ద ఉన్న చైనా రక్షణ వ్యవస్థలు భారత బ్రహ్మోస్ క్షిపణులను అడ్డుకోలేకపోయాయి.
వెనిజులా ఘటన: వెనిజులా అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురోను అమెరికా సేనలు సునాయాసంగా పట్టుకెళ్లినప్పుడు కూడా, ఆ దేశం వద్ద ఉన్న చైనా HQ-9B వ్యవస్థలు ఎలాంటి ప్రయోజనం లేకుండా పోయాయి.
సాంకేతికతపై విమర్శలు: అమెరికా పేట్రియాట్, రష్యా S-300 రక్షణ వ్యవస్థల ఆధారంగా చైనా వీటిని తయారు చేసింది. ఇవి 260 కిలోమీటర్ల దూరంలోని శత్రువులను గుర్తిస్తాయని చైనా గొప్పగా ప్రచారం చేసుకున్నప్పటికీ, వాస్తవ యుద్ధంలో అవి దీపావళి టపాసుల కంటే అధ్వాన్నంగా ఉన్నాయని రక్షణ నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
భవిష్యత్తు ఆయుధ ఒప్పందాలు: చైనా ఆయుధాలు తక్కువ ఖర్చుతో దొరికినప్పటికీ, వాటి నాణ్యత లేకపోవడం వల్ల వాటిని నమ్ముకున్న దేశాలు ప్రమాదంలో పడుతున్నాయి. ఈ అనుభవాలతో చైనాతో భవిష్యత్తులో ఆయుధాల ఒప్పందాల విషయంలో ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించే అవకాశం ఉంది.