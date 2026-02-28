Arava Sridhar controversy: అరవ శ్రీధర్ కేసులో కొత్త ట్విస్ట్.. పవన్ ఇదేనా న్యాయం?
Highlights
అరవ శ్రీధర్ వివాదంలో మరో వీడియో బయటపడింది. వాట్సాప్ సందేశాల వివరాలతో వీణ విడుదల చేసిన వీడియోలు రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చకు దారి తీశాయి.
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారిన అరవ శ్రీధర్ వివాదంలో మరో పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఈ అంశానికి సంబంధించి వీణ అనే మహిళ మరికొన్ని వీడియోలను విడుదల చేశారు.
తాజాగా విడుదల చేసిన వీడియోల్లో ఎమ్మెల్యేతో జరిగిన వాట్సాప్ సందేశాల వివరాలు ఉన్నట్లు ఆమె పేర్కొన్నారు. కొంతకాలంగా మౌనంగా ఉన్న ఆమె, ఇప్పుడు వరుసగా వీడియోలను విడుదల చేయడంతో ఈ వ్యవహారం మళ్లీ చర్చకు దారి తీసింది.
అంతేకాకుండా తనకు న్యాయం జరగడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ మరో వీడియోను కూడా విడుదల చేశారు. ఘటన వెలుగులోకి వచ్చి నెలలు గడుస్తున్నప్పటికీ తగిన చర్యలు తీసుకోలేదని ఆమె ఆరోపించారు. కమిటీ పేరిట ఆలస్యం జరుగుతోందని పేర్కొన్నారు.
ఈ విషయంపై పవన్ కళ్యాణ్ స్పందించాలని ఆమె కోరారు. తప్పు చేసిన వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. మొత్తం వ్యవహారంపై రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చ కొనసాగుతోంది.
Next Story