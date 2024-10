"One Nation, One Tax."

"One Nation, One Election."

"One Nation, One Ration Card"

"One Nation, One Market."



అంటూ ఊదరగొట్టే కేంద్ర ప్రభుత్వం,

One Nation, One MSP అని ఎందుకు ఇవ్వడం లేదు.



పత్తికి కేంద్రం చెల్లించే మద్దతు ధర ఒక్కో రాష్ట్రంలో ఒక్కో విధంగా ఎందుకు ఉంది.



నాణ్యమైన…