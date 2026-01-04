Warangal Transformation: త్వరలో ‘రెండో హైదరాబాద్’గా ఓరుగల్లు.. ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఐటీ దాకా అన్నీ ఇక్కడే!
వరంగల్ నగరం 'రెండో హైదరాబాద్'గా మారుతోంది. మామునూర్ ఎయిర్పోర్ట్ పునరుద్ధరణ, 24 అంతస్తుల సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రి, కాజీపేట రైల్వే తయారీ కేంద్రం వంటి మెగా ప్రాజెక్టులతో ఓరుగల్లు సరికొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తోంది.
తెలంగాణలో హైదరాబాద్ తర్వాత అంతటి స్థాయిలో అభివృద్ధి చెందుతున్న నగరం ఏది అంటే.. వినిపిస్తున్న ఏకైక పేరు ‘వరంగల్’. ఒకప్పుడు చారిత్రక కట్టడాలకు నిలయమైన ఓరుగల్లు, ఇప్పుడు ఆధునిక మౌలిక సదుపాయాలతో సరికొత్త రంగు పులుముకుంటోంది. ఎయిర్పోర్ట్, రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీ, సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్.. ఇలా ఒకటేమిటి, వరంగల్ రూపురేఖలను మార్చేసే మెగా ప్రాజెక్టులు శరవేగంగా సిద్ధమవుతున్నాయి.
1. దశాబ్దాల కల.. మామునూర్ ఎయిర్పోర్ట్ రీ-ఎంట్రీ!
వరంగల్ ప్రజల చిరకాల స్వప్నం మామునూర్ విమానాశ్రయం త్వరలోనే సాకారం కానుంది.
భూసేకరణ: విస్తరణ కోసం 253 ఎకరాల భూసేకరణకు ప్రభుత్వం రూ. 295 కోట్లు విడుదల చేసింది.
కనెక్టివిటీ: ఇది అందుబాటులోకి వస్తే ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల నుంచి అంతర్జాతీయ ప్రయాణాలు సులభతరం అవుతాయి. హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ నిబంధనల అడ్డంకులు తొలగిపోవడంతో పనులు వేగవంతం అయ్యాయి.
2. రవాణా వ్యవస్థలో విప్లవం: ORR మరియు కొత్త రోడ్లు
హైదరాబాద్ తరహాలోనే వరంగల్ చుట్టూ ఔటర్ రింగ్ రోడ్ (ORR) పనులు ఊపందుకున్నాయి.
ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి కాకతీయ మెగా టెక్స్టైల్ పార్క్ వరకు నిర్మిస్తున్న కొత్త రహదారులు పారిశ్రామిక రవాణాకు వెన్నెముకగా మారనున్నాయి.
నగరంలో ట్రాఫిక్ సమస్యను శాశ్వతంగా పరిష్కరించే దిశగా ఈ రోడ్ల నెట్వర్క్ రూపుదిద్దుకుంటోంది.
3. పారిశ్రామిక హబ్: రైల్వే ఫ్యాక్టరీ & టెక్స్టైల్ పార్క్
కాజీపేట రైల్వే తయారీ కేంద్రం: రూ. 521 కోట్లతో నిర్మిస్తున్న ఈ కేంద్రం పనులు చివరి దశకు చేరుకున్నాయి. దీనివల్ల వేల మంది స్థానిక యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించనున్నాయి.
పీఎం మిత్ర పార్క్: కాకతీయ మెగా టెక్స్టైల్ పార్క్ ఇప్పుడు దేశంలోనే అతిపెద్ద వస్త్ర తయారీ కేంద్రంగా అవతరించబోతోంది. కేంద్ర, రాష్ట్ర నిధుల కలయికతో ఇది గ్లోబల్ బ్రాండ్గా మారుతోంది.
4. 24 అంతస్తుల 'హెల్త్ సిటీ'.. అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ
సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్: వరంగల్ సెంట్రల్ జైలు స్థలంలో 24 అంతస్తులతో నిర్మితమైన అత్యాధునిక ఆసుపత్రి (రూ. 1,800 కోట్లు) ప్రారంభానికి సిద్ధంగా ఉంది. ఉత్తర తెలంగాణ ప్రజలకు ఇక కార్పొరేట్ వైద్యం కోసం హైదరాబాద్ వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉండదు.
డ్రైనేజీ వ్యవస్థ: నగరంలో మురుగునీటి సమస్యకు చెక్ పెడుతూ రూ. 500 కోట్లతో మొదటి దశ అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ పనులు ప్రారంభమయ్యాయి.
ముగింపు:
విద్యా, వైద్య, పారిశ్రామిక రంగాల్లో వరంగల్ సాధిస్తున్న ఈ ప్రగతిని చూస్తుంటే, రాబోయే ఐదేళ్లలో ఇది తెలంగాణకు రెండో అతిపెద్ద ఆర్థిక కేంద్రంగా మారడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.