Employee Benefits: ఉద్యోగులకు జీతాలే తప్ప బిల్లులు లేవు .. ప్రభుత్వంపై వెంకట రమణారెడ్డి ఫైర్

Highlights

ఉద్యోగులకు నెల మొదటి తేదీన జీతాలు తప్ప ఇతర బెనిఫిట్లు ఇవ్వడం లేదని బీజేపీ ఎమ్మెల్యే వెంకట రమణారెడ్డి విమర్శించారు. రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల బిల్లులు వెంటనే చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశారు.

ప్రభుత్వం ఉద్యోగుల పట్ల నిర్లక్ష్య వైఖరి ప్రదర్శిస్తోందని కామారెడ్డి ఎమ్మెల్యే, బీజేపీ నేత వెంకట రమణారెడ్డి తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ఉద్యోగుల సహకారం లేకుండా ఏ ప్రభుత్వం కూడా ముందుకు సాగలేదని వ్యాఖ్యానించారు. కానీ ప్రస్తుతం ఉద్యోగులకు నెల మొదటి తేదీన జీతాలు చెల్లించడం తప్ప, వారికి ఇవ్వాల్సిన ఇతర బెనిఫిట్లు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయని ఆరోపించారు.

గత ఏడాది మార్చి నెల నుంచి ఇప్పటివరకు సుమారు 20,500 మంది ఉద్యోగులు రిటైర్ అయ్యారని, వారికి రావాల్సిన రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్లు, పెండింగ్ బిల్లులు ఇప్పటికీ చెల్లించలేదని తెలిపారు. ఉద్యోగులు, రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు ఆర్థికంగా తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని చెప్పారు.

ప్రయాణ భత్యం (TA), దైనందిన భత్యం (DA) గురించి ఎలాంటి చర్చ కూడా లేదని, పీఆర్సీ (PRC) అంశం పూర్తిగా పక్కన పడిపోయిందని వెంకట రమణారెడ్డి విమర్శించారు. ఉద్యోగుల సంక్షేమంపై ప్రభుత్వం స్పష్టమైన విధానంతో ముందుకు రావాలని, పెండింగ్ బిల్లులు, బెనిఫిట్లు వెంటనే విడుదల చేయాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు.

ఉద్యోగుల అసంతృప్తి పెరిగితే పరిపాలనపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుందని, ప్రభుత్వ పనితీరుపై ప్రజల్లో నెగటివ్ అభిప్రాయం ఏర్పడే ప్రమాదం ఉందని ఆయన హెచ్చరించారు. ఉద్యోగులు, రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు న్యాయం చేయడమే ప్రభుత్వం యొక్క ప్రధాన బాధ్యత కావాలని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

