  • Menu
Home  > తెలంగాణ

Alert Telangana: VB-G Ramji చట్టం గ్రామీణ జీవనాన్ని ఏలా ప్రభావితం చేస్తుంది?

Alert Telangana: VB-G Ramji చట్టం గ్రామీణ జీవనాన్ని ఏలా ప్రభావితం చేస్తుంది?
x
Highlights

తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి VB-G రామ్జీ చట్టం 2025ను తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నారు. ఇది గ్రామీణ ఉపాధికి, మహిళా కూలీలకు మరియు ఉపాధి హామీ పథకానికి ముప్పు అని హెచ్చరించారు.

కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన 'వికసిత్ భారత్ – గ్యారెంటీ ఫర్ రోజ్ గార్ ఆజీవిక మిషన్ (గ్రామీణ)' అంటే VB-G రామ్జీ చట్టం, 2025ను తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. ఇది గ్రామీణ పేదల జీవనోపాధికి పెద్ద ముప్పు అని పేర్కొన్న ఆయన, ఈ కొత్త చట్టాన్ని వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని మరియు మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ చట్టాన్ని (MGNREGA) యథావిధిగా కొనసాగించాలని డిమాండ్ చేశారు.

తెలంగాణ శాసనసభలో పంచాయతీరాజ్ మరియు గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి సీతక్క ప్రవేశపెట్టిన VB-G రామ్జీ వ్యతిరేక తీర్మానాన్ని ముఖ్యమంత్రి బలపరిచారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, కొత్త చట్టం వల్ల ఉపాధి హామీ తగ్గిపోతుందని, దీనివల్ల మహిళలు, దళితులు, గిరిజనులు మరియు అట్టడుగు వర్గాల వారు తీవ్రంగా నష్టపోతారని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

'VB-G రామ్జీ చట్టం పేదలపై పగ'

కొత్త చట్టాన్ని "పేద వ్యతిరేక" చట్టంగా రేవంత్ రెడ్డి అభివర్ణించారు. "పేదరికం, నిరుద్యోగం, వలసలు మరియు వేతన వివక్షకు వ్యతిరేకంగా 2006 ఫిబ్రవరి 2న MGNREGAను అమలులోకి తెచ్చారు. ఇది కనీసం 100 రోజుల పనికి మరియు కనీస వేతనానికి గ్యారెంటీ ఇస్తుంది. ఈ చట్టాన్ని నీరుగార్చడం గ్రామీణ పేదలకు చేసే అన్యాయం" అని ఆయన వాదించారు. తెలంగాణలో గత 20 ఏళ్లలో లబ్ధిదారులలో 90% మంది ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ వర్గాల వారేనని, అందులో 62% మంది మహిళలని ఆయన గుర్తుచేశారు.

మహిళలు, భూమిలేని కూలీలపై ప్రభావం

కేంద్ర ప్రభుత్వం పూర్తి మద్దతు ఇచ్చే విధానాన్ని మార్చి, రాష్ట్రాలపై 40% ఆర్థిక భారం (60:40 నిష్పత్తి) వేయాలని చూడటం సహకార సమాఖ్య స్ఫూర్తికి విరుద్ధమని సీఎం విమర్శించారు. భూమి అభివృద్ధి వంటి శ్రమతో కూడిన పనులను నిలిపివేయడం వల్ల చిన్న రైతులు, భూమిలేని కూలీలు ఉపాధి కోల్పోతారని ఆయన పేర్కొన్నారు. అలాగే వ్యవసాయ సీజన్‌లో 60 రోజుల విరామం ఇవ్వాలనే నిబంధన అసమంజసమని, ఉపాధి పనులు ఏడాది పొడవునా సాగాలని ఆయన పట్టుబట్టారు.

'మహాత్మా గాంధీ పేరును పునరుద్ధరించాలి'

పథకం నుండి మహాత్మా గాంధీ పేరును తొలగించడంపై ముఖ్యమంత్రి తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. "ఈ చట్టం యొక్క ఆత్మ మరియు సూత్రాలను గౌరవిస్తూ, వెంటనే మహాత్మా గాంధీ పేరును పునరుద్ధరించాలని ఈ సభ డిమాండ్ చేస్తోంది" అని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

వలసల భయం

అనంతపురం మరియు మహబూబ్‌నగర్ వంటి జిల్లాల్లో వలసలను ఆపేందుకే మొదట ఈ పథకాన్ని అమలు చేశారని రేవంత్ రెడ్డి గుర్తుచేశారు. "పాలమూరు వలసల విషాదం ప్రజల జ్ఞాపకాల్లో ఇంకా ఉంది. ఉపాధి హామీని తగ్గిస్తే గ్రామీణ కుటుంబాలు మళ్లీ నగరాలకు వలస వెళ్లాల్సి వస్తుంది" అని హెచ్చరించారు. రాజకీయాలకు అతీతంగా గ్రామీణ కార్మికుల హక్కులను కాపాడాలని పిలుపునిస్తూ, MGNREGAను పాత పద్ధతిలోనే కొనసాగించాలని సభలో తీర్మానాన్ని ప్రకటించారు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick