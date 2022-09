Kishan Reddy: తెలంగాణ సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలు ఉట్టిపడేలా నిర్వహిస్తాం

Kishan Reddy: రేపు ఢిల్లీలోని కర్తవ్య పథ్‌లో బతుకమ్మ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహిస్తామని కేంద్రమంత్రి కిషన్‌రెడ్డి తెలిపారు. తెలంగాణ సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలు ఉట్టిపడేలా బతుకమ్మ పండుగను నిర్వహిస్తామన్నారు. ఏ పార్టీ అధికారంలో ఉంటే ఆ పార్టీని మజ్లిస్ గుప్పెట్లో పెట్టుకొని.. విమోచన దినోత్సవం జరపకుండా చూసిందని కిషన్‌రెడ్డి ఆరోపించారు. ఇక హెల్త్ యూనివర్సిటీకి ఎన్టీఆర్ పేరు తొలగించడం మంచి పద్ధితి కాదని చెప్పారు.