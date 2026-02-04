Typhoid Alert : తెలంగాణపై టైఫాయిడ్ పంజా..దేశంలోనే డేంజర్ జోన్లో భాగ్యనగరం
Typhoid Alert : తెలంగాణలో ఆరోగ్య రంగంపై పిడుగు లాంటి వార్త వినిపిస్తోంది. మనం సాధారణ జ్వరమే కదా అని కొట్టిపారేసే టైఫాయిడ్, ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో నిశ్శబ్దంగా ప్రాణాలు తీస్తోంది. కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిధిలోని రిజిస్ట్రార్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా విడుదల చేసిన తాజా నివేదిక ప్రకారం.. దేశవ్యాప్తంగా నమోదవుతున్న టైఫాయిడ్ మరణాల్లో తెలంగాణ టాప్ ప్లేస్లో ఉండటం కలకలం రేపుతోంది. ప్రతి ఐదు మరణాల్లో ఒకటి మన రాష్ట్రంలోనే సంభవిస్తుండటం చూస్తుంటే, పారిశుద్ధ్యం, తాగునీటి శుద్ధి విషయంలో మనం ఎంత ప్రమాదకర స్థితిలో ఉన్నామో అర్థమవుతోంది.
రిజిస్ట్రార్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా నివేదిక ప్రకారం.. 2023లో దేశవ్యాప్తంగా టైఫాయిడ్, పారాటైఫాయిడ్ వల్ల 1,000 మందికి పైగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ జాబితాలో ఉత్తరప్రదేశ్ మొదటి స్థానంలో ఉండగా, తర్వాతి స్థానంలో తెలంగాణ నిలిచింది. నిజానికి ఉత్తరప్రదేశ్తో పోలిస్తే తెలంగాణ జనాభా చాలా తక్కువ. అయినప్పటికీ మరణాల శాతం ఇంత ఎక్కువగా ఉండటం వైద్య నిపుణులను ఆందోళనకు గురి చేస్తోంది. రాష్ట్రంలో నమోదవుతున్న ప్రతి మరణం వెనుక కలుషిత నీరు, అపరిశుభ్రమైన ఆహారం ఉన్నట్లు అధికారిక గణాంకాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
టైఫాయిడ్ వ్యాప్తికి ప్రధాన కారణం సాల్మొనెల్లా టైఫీ అనే బ్యాక్టీరియా. ఇది ప్రధానంగా కలుషితమైన నీటి ద్వారా వ్యాపిస్తుంది. హైదరాబాద్ వంటి నగరాల్లో పాత కాలపు తాగునీటి పైపులైన్ల పక్కనే మురుగు కాల్వలు ఉండటం, పైపులు లీకేజీ అయినప్పుడు మురుగు నీరు తాగునీటిలో కలవడం వల్ల ఈ బ్యాక్టీరియా నేరుగా ఇళ్లకు చేరుతోంది. మురికివాడల్లో సరైన పారిశుద్ధ్య వసతులు లేకపోవడం, బహిరంగ మల విసర్జన వంటి అంశాలు ఈ ప్రమాదాన్ని మరింత పెంచుతున్నాయి. వర్షాకాలం మాత్రమే కాకుండా, ఇప్పుడు వేసవిలోనూ టైఫాయిడ్ కేసులు భారీగా నమోదు కావడం గమనార్హం.
నగరాల్లో వెలుస్తున్న నియంత్రణ లేని వీధి ఆహార కేంద్రాలు టైఫాయిడ్ వ్యాప్తికి అడ్డాగా మారుతున్నాయి. చాలా చోట్ల వంటల తయారీకి వాడే నీరు శుద్ధి చేసినది కాదు. అలాగే, ఆహారాన్ని తయారు చేసే వారు వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత పాటించకపోవడం వల్ల బ్యాక్టీరియా సులభంగా ఇతరులకు సోకుతోంది. తాజా ఆహారం కాకుండా నిల్వ ఉంచిన పదార్థాలను వేడి చేసి అమ్మడం వల్ల టైఫాయిడ్ లక్షణాలు త్వరగా బయటపడుతున్నాయని డాక్టర్లు హెచ్చరిస్తున్నారు. జ్వరం వచ్చినా నిర్లక్ష్యం చేయడం వల్ల అది పేగులకు గాయాలు చేయడం, రక్తంలో ఇన్ఫెక్షన్ పెంచడం వంటి ప్రాణాంతక సమస్యలకు దారితీస్తోంది.
టైఫాయిడ్ విషయంలో మరో భయంకరమైన అంశం ఏమిటంటే.. మందులకు లొంగని బ్యాక్టీరియా. చికిత్స కోసం వాడే సాధారణ యాంటీబయాటిక్స్ ఇప్పుడు పని చేయడం లేదు. ప్రజలు డాక్టర్ల సలహా లేకుండా మెడికల్ షాపుల్లో మందులు వాడటం వల్ల శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తి తగ్గి, బ్యాక్టీరియా మరింత బలోపేతం అవుతోంది. నీటిని మరిగించి తాగడం, బయటి ఆహారానికి దూరంగా ఉండటం, జ్వరం వస్తే వెంటనే రక్త పరీక్ష చేయించుకోవడం వంటి జాగ్రత్తలు పాటిస్తేనే ఈ మృత్యువు నుంచి తప్పించుకోవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.