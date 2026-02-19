TS Inter Hall Tickets 2026 Released: తెలంగాణ ఇంటర్ హాల్ టికెట్లు విడుదల.. SMS ద్వారా డౌన్లోడ్ లింక్
మార్చి 2026 తెలంగాణ ఇంటర్ పరీక్షల హాల్ టికెట్లు విడుదలయ్యాయి. SMS ద్వారా డౌన్లోడ్ లింక్, QR కోడ్తో సెంటర్ లొకేషన్ సులభంగా తెలుసుకునే సదుపాయం.
తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులకు ముఖ్యమైన అప్డేట్ వచ్చింది. మార్చి 2026లో జరగనున్న ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ పరీక్షలకు సంబంధించిన ప్రథమ, ద్వితీయ సంవత్సర హాల్ టికెట్లను బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ ఏడాది దాదాపు 9.9 లక్షల మంది విద్యార్థులు పరీక్షలకు హాజరుకానుండటంతో బోర్డు పరీక్షల ఏర్పాట్లను వేగవంతం చేసింది.
షెడ్యూల్ ప్రకారం ఇంటర్ పరీక్షలు ఫిబ్రవరి 25, 2026 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. హాల్ టికెట్లు ఇప్పటికే ఆన్లైన్లో అందుబాటులోకి వచ్చాయి. విద్యార్థులు అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చని, అలాగే సంబంధిత కళాశాల ప్రిన్సిపాళ్ల వద్ద నుంచి ధ్రువీకరించిన హాల్ టికెట్లను తీసుకోవాలని బోర్డు సూచించింది. విద్యార్థుల సౌకర్యార్థం రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్లకు హాల్ టికెట్ డౌన్లోడ్ లింక్ను SMS ద్వారా కూడా పంపిస్తున్నారు.
ఈసారి సాంకేతికతకు ప్రాధాన్యం ఇస్తూ హాల్ టికెట్లపై QR కోడ్ను ముద్రించారు. ఈ కోడ్ను స్కాన్ చేయడం ద్వారా పరీక్షా కేంద్రం లొకేషన్ను సులభంగా గుర్తించవచ్చు. హాల్ టికెట్లో పేరు, ఫోటో, సబ్జెక్టులు లేదా ఇతర వివరాల్లో ఏవైనా పొరపాట్లు ఉంటే వెంటనే కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ ద్వారా బోర్డు దృష్టికి తీసుకెళ్లాలని అధికారులు తెలిపారు.
పరీక్షలు సమీపిస్తున్న నేపథ్యంలో విద్యార్థులు ఒత్తిడికి లోనుకాకుండా ప్రణాళికాబద్ధంగా చదువుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. హాల్ టికెట్ అందుకున్న వెంటనే వివరాలను పూర్తిగా తనిఖీ చేయడం, పరీక్షా కేంద్రాన్ని ముందుగానే గుర్తించుకోవడం వంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని బోర్డు అధికారులు సూచించారు.