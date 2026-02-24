TS Inter Exams 2026: రేపటి నుంచి తెలంగాణ ఇంటర్ పబ్లిక్ పరీక్షలు ... 5 నిమిషాల సడలింపు
TS Inter Exams 2026: రేపటి నుంచి తెలంగాణ ఇంటర్ పబ్లిక్ పరీక్షలు ప్రారంభం. విద్యార్థులకు ఉదయం 9.05 వరకు ప్రవేశానికి అనుమతి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 9.97 లక్షల మంది హాజరు.
TS Inter Exams 2026: తెలంగాణ రాష్ట్ర ఇంటర్మీడియట్ విద్యా మండలి 2026 సంవత్సరానికి నిర్వహించే ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ పరీక్షలు రేపటి నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో విద్యార్థులకు పరీక్షా కేంద్రాల్లో ప్రవేశానికి ఐదు నిమిషాల సడలింపు కల్పిస్తున్నట్లు మండలి ప్రకటించింది.
తాజా మార్గదర్శకాల ప్రకారం ఉదయం 9 గంటలకు ప్రారంభమయ్యే పరీక్షలకు విద్యార్థులను 9.05 గంటల వరకు అనుమతించనున్నారు. అయితే పరీక్ష సమయం ఉదయం 9 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు యథాతథంగా కొనసాగుతుంది.
ట్రాఫిక్ రద్దీ లేదా రవాణా సమస్యల కారణంగా విద్యార్థులు ఇబ్బందులు పడకుండా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. అయినప్పటికీ విద్యార్థులు ఉదయం 8.45 గంటలకే పరీక్షా కేంద్రాలకు చేరుకోవాలని సూచించారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 9,97,075 మంది విద్యార్థులు ఈ పరీక్షలకు హాజరుకానున్నారు. అందులో 4,89,126 మంది మొదటి సంవత్సరం, 5,07,949 మంది రెండో సంవత్సరం విద్యార్థులు ఉన్నారు. మొత్తం 1,495 కేంద్రాల్లో పరీక్షలు నిర్వహించనున్నారు.