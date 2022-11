గద్వాల్ జిల్లాలో దారుణం : ప్రేమ పేరుతో మహిళలు , విద్యార్థినుల ట్రాప్

X గద్వాల జిల్లాలో ప్రేమ పేరుతో మహిళలు ట్రాప్ చేస్తున్నారు Highlights * న్యూడ్ కాల్స్ మాట్లాడి రికార్డ్ చేసి బెదిరిస్తున్న వైనం డబ్బు ఇవ్వాలని.. తాము చెప్పిన వారితో గడపాలని వేధింపులు

Gadwal: గద్వాల జిల్లాలో దారుణం జరిగింది. ప్రేమ పేరుతో మహిళలు, విద్యార్థినులను గుర్తుతెలియని కొంతమంది ట్రాప్ చేశారు. న్యూడ్ కాల్స్ మాట్లాడి రికార్డ్ చేసి మహిళలు, విద్యార్థులను బెదిరిస్తున్నారు. డబ్బుతోపాటు, తాము చెప్పిన వారితో గడపాలని వేధిస్తున్నారు. తాము చెప్పినట్లు వినకుంటే వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేస్తామని కుటుంబసభ్యులకు పంపుతామని బెదిరింపులకు దిగారు. విభేదాలతో ఈ విషయం బయటకు పొక్కింది. అయితే ఈ కేసులో ఓ నిందితుడిని అరెస్టు చేశామని పోలీసులు తెలిపారు. మరో నిందితుడు పరారీలో ఉన్నాడన్నారు పోలీసులు తెలిపారు.