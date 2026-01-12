  • Menu
Tragic Incident in Kukatpally: మెగాస్టార్ సినిమా చూస్తూ థియేటర్లోనే రిటైర్డ్ ఏఎస్ఐ మృతి.. అసలేం జరిగింది?

Highlights

హైదరాబాద్ కూకట్‌పల్లి అర్జున్ థియేటర్‌లో విషాదం. మెగాస్టార్ చిరంజీవి 'మన శంకర వరప్రసాద్' సినిమా చూస్తూ రిటైర్డ్ ఏఎస్ఐ ఆనంద్ కుమార్ గుండెపోటుతో మృతి చెందారు.

హైదరాబాద్‌ కూకట్‌పల్లిలో తీవ్ర విషాదం చోటుచేసుకుంది. మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన 'మన శంకర వరప్రసాద్' సినిమా చూస్తూ ఓ అభిమాని ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది. సంతోషంగా సినిమా చూడటానికి వచ్చిన వ్యక్తి శవమై తిరిగిరావడంతో ఆయన కుటుంబంలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి.

సినిమా చూస్తూనే కుప్పకూలిన అభిమాని

పోలీసుల కథనం ప్రకారం.. సోమవారం కూకట్‌పల్లిలోని అర్జున్ థియేటర్లో 'మన శంకర వరప్రసాద్' సినిమా ప్రదర్శితమవుతోంది. తన అభిమాన హీరో సినిమా కావడంతో ఆనంద్ కుమార్ అనే వ్యక్తి టికెట్ బుక్ చేసుకుని థియేటర్‌కు వచ్చారు. సినిమా చూస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తున్న సమయంలో ఆయన అకస్మాత్తుగా అస్వస్థతకు గురై తన సీట్లోనే కుప్పకూలిపోయారు.

పక్కనే ఉన్న ప్రేక్షకులు వెంటనే గమనించి థియేటర్ సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు. వారు వచ్చి చూసేసరికే ఆనంద్ కుమార్ మృతి చెంది ఉన్నట్లు గుర్తించారు.

మృతుడు రిటైర్డ్ ఏఎస్ఐగా గుర్తింపు

మృతుడు ఆనంద్ కుమార్ గతంలో పోలీస్ శాఖలోని 12వ బెటాలియన్‌లో ఏఎస్ఐ (ASI) గా పనిచేసి రిటైర్ అయినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఆయన మృతి వార్త విన్న కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు కన్నీరుమున్నీరవుతున్నారు.

కారణం గుండెపోటేనా?

ఆనంద్ కుమార్ అకస్మాత్తుగా కుప్పకూలడానికి గుండెపోటు (Heart Attack) కారణం కావచ్చని ప్రాథమికంగా అనుమానిస్తున్నారు. అయితే, మరణానికి గల ఖచ్చితమైన కారణాలు పోస్ట్‌మార్టం నివేదిక వచ్చిన తర్వాతే తెలుస్తాయని పోలీసులు తెలిపారు.

పోలీసుల దర్యాప్తు

సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

కేసు నమోదు: ఈ ఘటనపై పోలీసులు అనుమానాస్పద మృతిగా కేసు నమోదు చేశారు.

సిసిటీవీ పరిశీలన: థియేటర్లోని సిసిటీవీ ఫుటేజీని పోలీసులు సేకరించారు.

తదుపరి చర్యలు: మృతదేహాన్ని పోస్ట్‌మార్టం నిమిత్తం గాంధీ ఆస్పత్రికి తరలించారు. రిపోర్ట్ ఆధారంగా తదుపరి విచారణ జరుపుతామని అధికారులు వెల్లడించారు.

