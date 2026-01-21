Tiger Alert Near Hyderabad: 50 ఏళ్ల తర్వాత తొలిసారి!
హైదరాబాద్కు సమీపంలోని యాదాద్రి జిల్లాలో 50 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ పెద్దపులి ఆనవాళ్లు లభించాయి. దత్తాయిపల్లి, ఇబ్రహీంపూర్ పరిసరాల్లో పులి సంచరిస్తున్నట్లు అధికారులు నిర్ధారించారు. అటు కొత్తగూడెం జిల్లాలో ఆవులపై పులి దాడి చేసి చంపడంతో స్థానికులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.
భాగ్యనగరానికి కూతవేటు దూరంలో పెద్దపులి సంచారం స్థానికులను భయాందోళనలకు గురిచేస్తోంది. నగరం నుండి కేవలం 60 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో పులి ఆనవాళ్లు లభించడం ఇప్పుడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంచలనంగా మారింది. గత 50 ఏళ్ల కాలంలో హైదరాబాద్కు ఇంత సమీపంలో పులి జాడ కనిపించడం ఇదే మొదటిసారి అని అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
యాదాద్రి క్షేత్రానికి 5 కి.మీ దూరంలోనే..
రెండు రోజుల క్రితం దత్తాయిపల్లి అటవీ ప్రాంతంలో మొదట పులి పాదముద్రలు కనిపించగా, తాజాగా ఇబ్రహీంపూర్ సమీపంలో మరిన్ని కొత్త పాదముద్రలను అధికారులు గుర్తించారు. పులి ఇంకా ఈ ప్రాంతంలోనే సంచరిస్తోందని అటవీ శాఖ నిర్ధారించింది. విశేషమేమిటంటే, ఈ ప్రాంతం ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రమైన యాదాద్రికి కేవలం 5 కిలోమీటర్ల దూరంలోనే ఉండటంతో భక్తులు, స్థానికులు భయం గుప్పిట్లో ఉన్నారు.
మహారాష్ట్ర నుంచి వచ్చిందా?
ఈ పులి మహారాష్ట్రలోని తాడోబా టైగర్ రిజర్వ్ నుండి దారి తప్పి వచ్చి ఉండవచ్చని అటవీ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఇది సుమారు 10 జిల్లాల గుండా ప్రయాణించి యాదాద్రికి చేరుకున్నట్లు భావిస్తున్నారు:
ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్
జగిత్యాల, సిరిసిల్ల, కామారెడ్డి
సిద్దిపేట, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, నర్సాపూర్
పులిని పట్టుకునేందుకు అటవీ అధికారులు ప్రత్యేకంగా కెమెరా ట్రాప్లు, బోనులు ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ, అది ఇప్పటికీ చిక్కకుండా తప్పించుకు తిరుగుతోంది.
ఈ గ్రామాల ప్రజలు జాగ్రత్త!
పులి సంచార నేపథ్యంలో అధికారులు కింద పేర్కొన్న గ్రామాల ప్రజలకు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు:
దత్తాయిపల్లి, గందమల్ల, కోనాపూర్, వీరారెడ్డిపల్లి, ఇబ్రహీంపూర్, వెంకటాపూర్, శ్రీనివాసపూర్. > రాత్రి వేళల్లో ఒంటరిగా బయటకు రావద్దని, పశువుల కాపరులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.
కొత్తగూడెంలో పులి పంజా: రెండు ఆవులు మృతి
మరోవైపు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా అశ్వారావుపేట మండలంలోని కావడిగుండ్ల అటవీ ప్రాంతంలో కూడా పులి కలకలం రేపింది. సోడెం నాగేశ్వరరావు అనే రైతుకు చెందిన రెండు ఆవులపై పులి దాడి చేసి చంపేసింది. ఈ పులి ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పాపికొండల నేషనల్ పార్క్ నుండి సరిహద్దులు దాటి వచ్చి ఉండవచ్చని అధికారులు భావిస్తున్నారు.