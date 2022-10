కొండెక్కిన పూల ధరలు.. సద్దుల బతుకమ్మ కావడంతో పెరిగిపోయిన రేట్లు

Telangana: పూల ధరలు కొండెక్కాయి. సద్దుల బతుకమ్మ చివరి రోజు కావడంతో మహిళలు మార్కెట్ కు తరలి వచ్చారు. ధరలను చూసి బెంబేలెత్తిపోతున్నారు. ఫ్లవర్ మార్కెట్ లో వ్యాపారులు సిండికేట్‌గా మారడంతో ధరలు పెరిగాయని ప్రజలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.