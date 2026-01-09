TGSRTC Special Buses: సంక్రాంతి స్పెషల్ బస్సుల్లో మహిళలకు ఉచితం ఉంటుందా? క్లారిటీ ఇచ్చిన ఆర్టీసీ.. ఛార్జీల పెంపు ఎవరికంటే?
సంక్రాంతి స్పెషల్ బస్సుల్లో మహిళల ఉచిత ప్రయాణంపై తెలంగాణ ఆర్టీసీ కీలక ప్రకటన చేసింది. పల్లె వెలుగు, ఎక్స్ప్రెస్ బస్సుల్లో ఉచితం వర్తిస్తుందని తెలుపుతూనే.. అదనపు ఛార్జీల వివరాలను వెల్లడించింది.
సంక్రాంతి పండుగ వేళ ఊర్లకు వెళ్లే ప్రయాణికులతో బస్టాండ్లు, రైల్వే స్టేషన్లు కిటకిటలాడుతున్నాయి. ప్రయాణికుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని తెలంగాణ ఆర్టీసీ (TGSRTC) భారీ ఏర్పాట్లు చేసింది. అయితే, పండుగ కోసం నడిపే ప్రత్యేక బస్సుల్లో 'మహాలక్ష్మి' పథకం కింద మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణం ఉంటుందా? లేదా? అనే దానిపై అధికారులు స్పష్టతనిచ్చారు.
మహాలక్ష్మి పథకంపై క్లారిటీ:
మహిళలకు శుభవార్త చెబుతూ ఆర్టీసీ అధికారులు కీలక ప్రకటన చేశారు. సంక్రాంతి రద్దీ కోసం నడిపే పల్లె వెలుగు, ఎక్స్ప్రెస్, సిటీ ఆర్డినరీ, మెట్రో ఎక్స్ప్రెస్ బస్సుల్లో మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణ సదుపాయం యథావిధిగా కొనసాగుతుంది. స్పెషల్ బస్సులైనా సరే, ఈ కేటగిరీకి చెందిన బస్సుల్లో మహిళలు రూపాయి చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు.
6,431 ప్రత్యేక బస్సులు.. అదనపు ఛార్జీలు ఎవరికి?
ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం ఆర్టీసీ ఏకంగా 6,431 ప్రత్యేక సర్వీసులను నడుపుతోంది. అయితే ఈ స్పెషల్ బస్సులకు సంబంధించి కొన్ని కీలక మార్పులు చేసింది:
అదనపు ఛార్జీలు: పండుగ రద్దీని తట్టుకోవడానికి ఇతర రూట్ల నుండి బస్సులను మళ్లించడం వల్ల అయ్యే ఖర్చు కోసం స్పెషల్ బస్సుల్లో అదనపు ఛార్జీలు వసూలు చేస్తున్నారు.
ఎప్పటి వరకు?: ఈ నెల 9, 10, 12, 13 తేదీలతో పాటు తిరుగు ప్రయాణం రద్దీగా ఉండే 18, 19 తేదీల్లో ఈ సవరించిన ఛార్జీలు అమల్లో ఉంటాయి.
సాధారణ బస్సులు: రెగ్యులర్ షెడ్యూల్ ప్రకారం నడిచే బస్సుల్లో మాత్రం సాధారణ ఛార్జీలే ఉంటాయి. ఎటువంటి అదనపు వసూళ్లు ఉండవు.
ఎక్కడి నుంచి బస్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయి?
హైదరాబాద్లోని ఎంజీబీఎస్, జేబీఎస్ మాత్రమే కాకుండా.. ప్రయాణికుల సౌకర్యం కోసం నగరంలోని ప్రధాన సెంటర్ల నుండి బస్సులను కేటాయించారు:
ఉప్పల్ క్రాస్ రోడ్స్, ఎల్బీనగర్
ఆరాంఘర్, గచ్చిబౌలి
కేపీహెచ్బీ, బోయినపల్లి
ముందస్తు రిజర్వేషన్: ప్రయాణికులు ఆఖరి నిమిషంలో ఇబ్బంది పడకుండా ఉండేందుకు www.tgsrtcbus.in వెబ్సైట్లో ముందస్తుగా టికెట్లు బుక్ చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ఏదైనా ఫిర్యాదులు లేదా సమస్యలు ఉంటే పరిష్కరించేందుకు బస్టాండ్లలో అదనపు సిబ్బందిని కూడా ఏర్పాటు చేశారు.