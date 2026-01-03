  • Menu
TG TET 2026 Exams: నేటి నుంచి TG TET.. 9 రోజులు పరీక్షల హడావిడి..!!
TG TET 2026 Exams: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో టీచర్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ (TG TET) నేటి నుంచి ప్రారంభం కానుంది. ఈ నెల 20వ తేదీ వరకు మొత్తం 9 రోజులపాటు టెట్ పరీక్షలను నిర్వహించనున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 97 పరీక్షా కేంద్రాల్లో ఈ పరీక్షలు పూర్తిగా ఆన్‌లైన్ విధానంలో జరగనున్నాయి. టెట్‌కు సంబంధించి ఏర్పాట్లన్నీ పూర్తయ్యాయని విద్యాశాఖ అధికారులు వెల్లడించారు.

ఈసారి TG TETకు భారీ స్థాయిలో దరఖాస్తులు వచ్చాయి. పేపర్–1, పేపర్–2 కలిపి మొత్తం 2,37,754 మంది అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. ఇందులో 71,670 మంది ఇన్ సర్వీస్ టీచర్లు ఉండటం ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సిన అంశం. ప్రభుత్వ నిర్ణయం మేరకు ఈసారి పనిలో ఉన్న ఉపాధ్యాయులకూ టెట్ తప్పనిసరి చేయడంతో వారు కూడా పరీక్షకు హాజరవుతున్నారు.

పేపర్–1 ద్వారా ప్రాథమిక పాఠశాల ఉపాధ్యాయ అర్హతను, పేపర్–2 ద్వారా పై తరగతుల ఉపాధ్యాయ అర్హతను పరీక్షించనున్నారు. అభ్యర్థులు తమ ఎంపిక ప్రకారం ఒక పేపర్ లేదా రెండూ రాసే అవకాశం ఉంది. పరీక్షలు రోజుకు రెండు సెషన్లలో నిర్వహించనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.

పరీక్షల నిర్వహణలో ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేశారు. పరీక్షా కేంద్రాల వద్ద సీసీ కెమెరాలు, బయోమెట్రిక్ హాజరు, భద్రతా సిబ్బందిని ఏర్పాటు చేశారు. సెల్‌ఫోన్లు, ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్లు పరీక్షా కేంద్రాల్లోకి అనుమతించబోమని స్పష్టం చేశారు. అభ్యర్థులు పరీక్షకు కనీసం గంట ముందే కేంద్రాలకు చేరుకోవాలని సూచించారు.

ఇన్ సర్వీస్ టీచర్లకు టెట్ తప్పనిసరి కావడంతో ఈ పరీక్షకు మరింత ప్రాధాన్యం ఏర్పడింది. టెట్ అర్హత సాధించడమే కాకుండా, భవిష్యత్‌లో డీఎస్సీ వంటి నియామక పరీక్షలకు ఇది కీలకంగా మారనుంది. ఈ నేపథ్యంలో అభ్యర్థుల్లో ఉత్కంఠ నెలకొంది. విద్యాశాఖ అధికారులు అభ్యర్థులకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, పరీక్షలను ప్రశాంతంగా, నిబంధనల ప్రకారం రాయాలని సూచించారు. TG TET ఫలితాలు పరీక్షలు ముగిసిన తర్వాత త్వరలోనే ప్రకటించే అవకాశం ఉందని సమాచారం.

