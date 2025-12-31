TG IAS Officers: తెలంగాణలో పలువురు ఐఏఎస్ అధికారుల బదిలీలు
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పరిపాలనను మరింత సమర్థవంతంగా తీర్చిదిద్దే దిశగా ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
హైదరాబాద్: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పరిపాలనను మరింత సమర్థవంతంగా తీర్చిదిద్దే దిశగా ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. పలువురు ఐఏఎస్ అధికారుల బదిలీలు, నియామకాలకు సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ బదిలీల్లో జీహెచ్ఎంసీ, జిల్లా కలెక్టర్ పదవులు, అలాగే పలు ముఖ్య శాఖల కమిషనర్ పోస్టులు ఉండటం గమనార్హం.
ప్రభుత్వ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, పరిపాలనా వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడం, పట్టణ మరియు గ్రామీణ అభివృద్ధిని వేగవంతం చేయడమే ఈ మార్పుల ప్రధాన లక్ష్యంగా పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ నగర పరిపాలనను మరింత సమర్థవంతంగా నిర్వహించేందుకు అనుభవజ్ఞులైన అధికారులను కీలక స్థానాల్లో నియమించారు.
పంచాయతీరాజ్ శాఖ డైరెక్టర్గా విధులు నిర్వహిస్తున్న జి. శ్రీజనన్ను హైదరాబాద్ గ్రేటర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (GHMC)లో అదనపు కమిషనర్గా బదిలీ చేశారు. ఆయనకు కూకట్పల్లి, శేరిలింగంపల్లి, కుత్బుల్లాపూర్ జోన్ల బాధ్యతలు అప్పగించారు.
అలాగే, నిజామాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్గా ఉన్న వినయ్ కృష్ణా రెడ్డిని జీహెచ్ఎంసీ అదనపు కమిషనర్గా నియమించారు. ఆయన మల్కాజ్గిరి, ఎల్బీనగర్, ఉప్పల్ జోన్లను పర్యవేక్షించనున్నారు. నగరాభివృద్ధి, మౌలిక సదుపాయాలు, పారిశుద్ధ్యం, పట్టణ ప్రణాళిక వంటి కీలక అంశాల్లో వీరి పాత్ర అత్యంత కీలకంగా ఉండనుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
ఇక మహిళా, శిశు సంక్షేమ శాఖ డైరెక్టర్గా ఉన్న శృతి ఓజాకు పంచాయతీరాజ్ శాఖ డైరెక్టర్గా అదనపు బాధ్యతలు అప్పగించారు. గ్రామీణ అభివృద్ధి, పంచాయతీరాజ్ సంస్థల పర్యవేక్షణ, సంక్షేమ పథకాల సమర్థ అమలుపై ఆమె ప్రత్యేక దృష్టి సారించనున్నారని అధికార వర్గాలు వెల్లడించాయి.
జిల్లా స్థాయిలో కూడా కీలక మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. నల్గొండ జిల్లా కలెక్టర్గా ఉన్న ఇలా త్రిపాఠిని నిజామాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్గా బదిలీ చేశారు. సంగారెడ్డి జిల్లా అదనపు కలెక్టర్గా విధులు నిర్వహిస్తున్న బడుగు చంద్రశేఖర్ను నల్గొండ జిల్లా నూతన కలెక్టర్గా నియమించారు. నల్గొండ జిల్లాలో సాగునీరు, వ్యవసాయం, పరిశ్రమలు, ఉపాధి అవకాశాల అభివృద్ధిపై ఆయన ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టనున్నారని సమాచారం.
అదేవిధంగా, ఉమాశంకర్ ప్రసాద్ను నారాయణపేట జిల్లా అదనపు కలెక్టర్గా నియమించారు. జిల్లా పరిపాలనలో వేగం, సమర్థత పెంచేందుకు ఈ నియామకాలు దోహదపడతాయని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
మొత్తంగా, ఈ ఐఏఎస్ అధికారుల బదిలీలు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పరిపాలనను మరింత బలోపేతం చేయడంతో పాటు ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందించేందుకు ఉపయోగపడతాయని అధికార వర్గాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.