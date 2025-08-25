  • Menu
TG High Court: విద్యుత్ స్తంభాలపై అనుమతి లేని కేబుల్ వైర్లు తొలగించొచ్చు – హైకోర్టు కీలక ఆదేశాలు

TG High Court: Unauthorized cable wires on electric poles can be removed – Key orders from the High Court

Highlights

హైదరాబాద్ హైకోర్టు కీలక ఆదేశాలు, అనుమతి లేని ఇంటర్నెట్ కేబుల్ వైర్లు విద్యుత్ స్తంభాలపై ఉంటే తొలగించొచ్చని స్పష్టీకరణ. రామంతాపూర్ ప్రమాదం తర్వాత జీహెచ్‌ఎంసీ చర్యలు, ఎయిర్‌టెల్ పిటిషన్‌పై విచారణ.

నగరంలో విద్యుత్ స్తంభాలపై ఇంటర్నెట్, కేబుల్ వైర్ల వ్యవహారంపై తెలంగాణ హైకోర్టు సోమవారం విచారణ జరిపింది. ఇటీవల రామంతాపూర్‌లో జరిగిన విద్యుత్ ప్రమాదంలో ఐదుగురు మృతి చెందిన ఘటన నేపథ్యంలో ఈ విచారణ ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

రామంతాపూర్ ఘటన – మూలకారణం కేబుళ్లే

ప్రాథమిక దర్యాప్తులో పోలీసులు, విద్యుత్ స్తంభాలపై ఉన్న కేబుల్ వైర్లు ప్రమాదానికి కారణం అని నిర్ధరించారు. ఈ నేపథ్యంలో జీహెచ్‌ఎంసీ (GHMC) విస్తృతంగా విద్యుత్ స్తంభాలపై ఉన్న కేబుళ్లను తొలగించే చర్యలు చేపట్టింది.

ఎయిర్‌టెల్ పిటిషన్

ఈ చర్యలపై ఎయిర్‌టెల్ హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేసింది.

  1. సంస్థ తరఫున న్యాయవాది, అనుమతి తీసుకున్న కేబుళ్లను కూడా సిబ్బంది తొలగిస్తున్నారని కోర్టు దృష్టికి తీసుకువచ్చారు.
  2. దీనికి ప్రతిస్పందనగా, TGSPDCL (Telangana State Power Distribution Company Limited) తరఫు న్యాయవాది, ఏ స్తంభాలకు అనుమతి తీసుకున్నారో వివరాలు చూపాలని కోరారు.

హైకోర్టు ఆదేశాలు

వాదనలు విన్న ధర్మాసనం,

  1. అనుమతి లేని కేబుల్ వైర్లు తొలగించొచ్చని స్పష్టీకరించింది.
  2. కేసు తదుపరి విచారణను వాయిదా వేసింది.
sidekick