TET-2026: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా టెట్ సందడి షురూ.. అభ్యర్థులకు విద్యాశాఖ కీలక హెచ్చరిక! ఇవే నిబంధనలు..
నేటి నుంచి టెట్ 2026 పరీక్షలు ప్రారంభం. 2.37 లక్షల మంది అభ్యర్థులు హాజరు. నిమిషం నిబంధన అమలులో ఉంది. అభ్యర్థులు పాటించాల్సిన రూల్స్ ఇవే!
ఉపాధ్యాయ వృత్తిని ఆశించే నిరుద్యోగులు మరియు సర్వీసులో ఉన్న టీచర్ల నిరీక్షణకు తెరపడింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నేటి నుంచి ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష (TET-2026) ప్రారంభమైంది. ఆన్లైన్ (CBT) విధానంలో జరుగుతున్న ఈ పరీక్షలు ఈ నెల 20వ తేదీ వరకు కొనసాగనున్నాయి.
అభ్యర్థుల గణాంకాలు:
ఈసారి టెట్ పరీక్షకు భారీ స్థాయిలో పోటీ నెలకొంది. పేపర్-1 మరియు పేపర్-2 కలిపి మొత్తం 2,37,754 మంది దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల ప్రకారం టెట్ తప్పనిసరి కావడంతో, ప్రస్తుతం విధుల్లో ఉన్న 71,670 మంది ఇన్-సర్వీస్ ఉపాధ్యాయులు కూడా ఈ పరీక్షకు హాజరవుతుండటం విశేషం. వీరి కోసం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తం 97 పరీక్షా కేంద్రాలను అధికారులు ఏర్పాటు చేశారు.
పరీక్షకు వెళ్లేవారు ఇవి తప్పక పాటించాలి:
పరీక్ష రాసే అభ్యర్థులు నిమిషం ఆలస్యమైనా అనుమతించబోమని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. అభ్యర్థులు పాటించాల్సిన ముఖ్యమైన సూచనలు ఇవే:
- సమయపాలన: పరీక్ష ప్రారంభ సమయానికి గంటన్నర ముందే సెంటర్కు చేరుకోవాలి. గేట్లు మూసివేసిన తర్వాత ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ లోపలికి అనుమతించరు.
- గుర్తింపు కార్డు: హాల్ టికెట్తో పాటు ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఏదైనా ఒరిజినల్ ఐడీ కార్డు (ఆధార్, ఓటర్ ఐడీ, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ మొదలైనవి) తప్పనిసరిగా వెంట ఉంచుకోవాలి.
- హాల్ టికెట్ తప్పులు: హాల్ టికెట్పై ఫొటో లేదా సంతకం సరిగ్గా లేనివారు.. లేటెస్ట్ ఫొటోను అతికించి గెజిటెడ్ ఆఫీసర్తో అటెస్టేషన్ చేయించుకోవాలి.
- నిషేధిత వస్తువులు: మొబైల్ ఫోన్లు, వాచీలు, కాలిక్యులేటర్లు వంటి ఎలాంటి ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులకు అనుమతి లేదు.
- నిష్క్రమణ: పరీక్ష సమయం పూర్తయ్యే వరకు అభ్యర్థులను బయటకు పంపరు.
ఈ పరీక్షలను పారదర్శకంగా నిర్వహించేందుకు విద్యాశాఖ అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది. అభ్యర్థులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా కేంద్రాల వద్ద ప్రత్యేక పర్యవేక్షణ అధికారులు అందుబాటులో ఉంటారు.