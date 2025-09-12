Gandhi Bhavan: ఛలో గాంధీభవన్కి పిలుపునిచ్చిన మున్నూరుకాపు నేతలు
గాంధీ భవన్ ముట్టడికి ప్రయత్నించిన మున్నూరుకాపు నేతలు జూబ్లీహిల్స్ బైపోల్లో మున్నూరుకాపు నేతకే టికెట్ ఇవ్వాలని డిమాండ్ మున్నూరుకాపు నేతకు మంత్రివర్గంలో చోటు కల్పించాలని డిమాండ్ రూ. 2 వేల కోట్లతో మున్నూరుకాపు కార్పొరేషన్ ప్రకటించాలన్న నేతలు మున్నూరు కాపు నేతలను అరెస్ట్ చేసి అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు
ఛలో గాంధీభవన్కి పిలుపునిచ్చిన మున్నూరుకాపు నేతలు
గాంధీ భవన్ ముట్టడికి ప్రయత్నించిన మున్నూరుకాపు నేతలు
జూబ్లీహిల్స్ బైపోల్లో మున్నూరుకాపు నేతకే టికెట్ ఇవ్వాలని డిమాండ్
మున్నూరుకాపు నేతకు మంత్రివర్గంలో చోటు కల్పించాలని డిమాండ్
రూ. 2 వేల కోట్లతో మున్నూరుకాపు కార్పొరేషన్ ప్రకటించాలన్న నేతలు
మున్నూరు కాపు నేతలను అరెస్ట్ చేసి అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు
గాంధీభవన్ వద్ద ఉద్రిక్తత నెలకొంది. మున్నూరుకాపు సంఘం నేతల పిలుపు మేరకు ఆ వర్గం వారు గాంధీభవన్కి తరలివచ్చారు. గాంధీభవన్ను ముట్టడించేందుకు ప్రయత్నించగా వారిని పోలీసులు అడ్డుకుని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. జూబ్లీహిల్స్ బైపోల్ వస్తుండటంతో మున్నూరు కాపు నేతకే టికెట్ ఇవ్వాలని ఆ సంఘం డిమాండ్ చేస్తోంది. మంత్రివర్గంలో స్థానం కల్పించడంతో పాటు 2 వేల కోట్ల రూపాయలతో మున్నూరుకాపు కార్పొరేషన్ విధివిధానాలు ప్రకటించాలని కోరారు.