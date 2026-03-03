Drone Subsidy : తెలంగాణ రైతులకు బంపర్ ఆఫర్..రూ.4 లక్షల సబ్సిడీతో వ్యవసాయ డ్రోన్లు
Drone Subsidy : తెలంగాణ అన్నదాతలకు రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం అదిరిపోయే తీపికబురు అందించింది. వ్యవసాయాన్ని లాభసాటిగా మార్చడమే కాకుండా, సాగులో లేటెస్ట్ టెక్నాలజీని ప్రవేశపెట్టేందుకు భారీ ప్రణాళికను సిద్ధం చేసింది. కూలీల కొరతతో ఇబ్బంది పడుతున్న రైతులకు ఊరటనిస్తూ, భారీ సబ్సిడీతో వ్యవసాయ డ్రోన్లను పంపిణీ చేయాలని నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన కార్యాచరణను ప్రకటించారు. రైతులకు శ్రమ తగ్గించి, దిగుబడి పెంచడమే ఈ పథకం వెనుక ఉన్న అసలు లక్ష్యం.
ఈ డ్రోన్ల పంపిణీలో ప్రభుత్వం భారీగా ఆర్థిక సాయం అందిస్తోంది. ఒక్కో డ్రోన్ కొనుగోలుపై 40 శాతం సబ్సిడీ లేదా గరిష్టంగా రూ.4 లక్షల వరకు రాయితీ ఇవ్వనున్నారు. ఈ పథకంలో ముఖ్యంగా చిన్న, సన్నకారు రైతులకు, ఎస్సీ, ఎస్టీ సామాజిక వర్గాలకు, మహిళా రైతులకు పెద్దపీట వేయనున్నారు. మొదటి విడతలో భాగంగా రాష్ట్రంలోని ప్రతి జిల్లాకు 10 డ్రోన్ల చొప్పున పంపిణీ చేయాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ డ్రోన్లను నేరుగా రైతులకే కాకుండా, రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంఘాలు, ప్రాథమిక సహకార సంఘాలకు కేటాయించనున్నారు.
వ్యవసాయంలో డ్రోన్ల వాడకం వల్ల కలిగే లాభాలు అన్నీ ఇన్నీ కావు. పొలాల్లో పురుగుమందులు, సూక్ష్మ పోషకాలను పిచికారీ చేయడానికి గతంలో గంటల సమయం పట్టేది, ఇప్పుడు డ్రోన్ల సహాయంతో కేవలం నిమిషాల్లోనే ఆ పని పూర్తి చేయవచ్చు. దీనివల్ల సమయం దాదాపు 80 శాతం వరకు ఆదా అవుతుంది. అంతేకాకుండా, మందులు పంట అంతటా సమానంగా పడటం వల్ల పురుగుల ఉధృతి తగ్గి దిగుబడి పెరుగుతుంది. కూలీల కోసం వెతకాల్సిన అవసరం లేకుండా, ఖర్చు కూడా భారీగా తగ్గుతుందని మంత్రి తుమ్మల వివరించారు.
కేవలం డ్రోన్లు మాత్రమే కాకుండా, వ్యవసాయ యాంత్రీకరణలో భాగంగా మరిన్ని అత్యాధునిక పరికరాలను ప్రభుత్వం రైతులకు చేరువ చేస్తోంది. పసుపు పండించే రైతుల కోసం పసుపు ఉడకబెట్టే, పాలిషింగ్ చేసే యంత్రాలను, ఆయిల్ పామ్ రైతుల కోసం గెలలు కోయడానికి ఉపయోగపడే టెలిస్కోపిక్ హార్వెస్టింగ్ పోల్స్ వంటి వాటిని పంపిణీ చేస్తున్నారు. 2025-26 సంవత్సరంలో ఇప్పటివరకు 9,936 రకాల యంత్రాలను పంపిణీ చేసిన ప్రభుత్వం, నేరుగా రైతుల ఖాతాల్లోకే రూ.28.74 కోట్ల సబ్సిడీని జమ చేసింది.
ఈ పథకం కింద లబ్ధి పొందాలనుకునే రైతులు తమ జిల్లా వ్యవసాయ కార్యాలయాల్లో సంప్రదించవచ్చు. అక్కడ సబ్సిడీ శాతం, అర్హతలు, దరఖాస్తు ప్రక్రియకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు అందుబాటులో ఉంటాయి. రాబోయే 10 నుంచి 15 రోజుల్లో మిగిలిన వ్యవసాయ పరికరాలను కూడా పంపిణీ చేసేందుకు అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. టెక్నాలజీని సామాన్య రైతు గడప తొక్కించడం ద్వారా వ్యవసాయాన్ని ఒక పండుగలా మార్చడమే ప్రభుత్వ ధ్యేయమని ప్రభుత్వం గట్టిగా చెబుతోంది.