తెలంగాణలో తీవ్ర చలి అలర్ట్: వచ్చే మూడు రోజులు వణికించే ఉష్ణోగ్రతలు
తెలంగాణలో చలి తీవ్రత హఠాత్తుగా పెరిగి ప్రజలను గజగజ వణికిస్తోంది. ముఖ్యంగా అడవి ప్రాంతాలు, ఏజెన్సీ మండలాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు రికార్డు స్థాయిలో పడిపోతుండటంతో తీవ్ర చలితో ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు.
తెలంగాణలో చలి తీవ్రత హఠాత్తుగా పెరిగి ప్రజలను గజగజ వణికిస్తోంది. ముఖ్యంగా అడవి ప్రాంతాలు, ఏజెన్సీ మండలాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు రికార్డు స్థాయిలో పడిపోతుండటంతో తీవ్ర చలితో ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్లోని గిన్నెధరిలో 6.1 డిగ్రీల సెల్సియస్తో అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది.
వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరికలు జారీ చేస్తూ, రానున్న మూడు నుండి నాలుగు రోజులు చలి ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉందని, ప్రజలు తప్పనిసరిగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తోంది. సాధారణ స్థాయితో పోల్చితే 2-3 డిగ్రీల వరకు కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గే అవకాశముందని తెలిపింది. ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలకు ఇప్పటికే ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేశారు.
పలు జిల్లాల్లో సింగిల్-డిజిట్ ఉష్ణోగ్రతలు
మంగళవారం తెల్లవారుజాము వరకూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 20 జిల్లాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు సింగిల్ డిజిట్లో నమోదయ్యాయి.
ఆసిఫాబాద్ గిన్నెధరి – 6.1°C
ఆదిలాబాద్ భీంపూర్ – 6.3°C
సంగారెడ్డి ఝరాసంగం – 6.4°C
వికారాబాద్ మోమిన్పేట్ – 6.9°C
రంగారెడ్డి ఇబ్రహీంపట్నం – 7.6°C
కామారెడ్డి బీబీపేట్ – 7.9°C
మెదక్ వెల్దుర్తి – 8.1°C
సిద్దిపేట అక్బర్పేట్ – 8.2°C
నిర్మల్ పెంబి – 8.3°C
నిజామాబాద్ కోటగిరి – 8.4°C
హైదరాబాద్ నగరంలో కూడా చలి తీవ్రత భారీగా పెరిగింది. శేరిలింగంపల్లి ప్రాంతంలో 8.4°C కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత నమోదు కావడం గమనార్హం.
ప్రజలకు సూచనలు:
ఉదయం, రాత్రి బయటకు వెళ్లేప్పుడు తప్పనిసరిగా వెచ్చని దుస్తులు ధరించాలి
చిన్నారులు, వృద్ధులు ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి
ఉదయం వాకింగ్, ప్రయాణాలు జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసుకోవాలి
చలి కారణంగా రోడ్లపై మంచు ఏర్పడే అవకాశం ఉండటంతో డ్రైవింగ్లో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి
రాబోయే రోజుల్లో ఉష్ణోగ్రతలు మరింత తగ్గే అవకాశం ఉన్నందున ప్రభుత్వం, వాతావరణ శాఖ సూచనలు పాటించడం అత్యవసరం.