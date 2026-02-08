School Holidays: విద్యార్థులకు పండగే.. ఫిబ్రవరిలో వరుసగా 3 రోజులు స్కూళ్లకు సెలవులు.. కారణం ఇదే!
School Holidays: తెలంగాణ విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్! మున్సిపల్ ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఫిబ్రవరిలో వరుసగా 3 రోజులు స్కూళ్లకు సెలవులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఫిబ్రవరి 13 నుండి 15 వరకు 'లాంగ్ వీకెండ్' వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
School Holidays: తెలంగాణలోని పాఠశాల విద్యార్థులకు త్వరలో ఒక క్రేజీ 'లాంగ్ వీకెండ్' రాబోతోంది. రాష్ట్రంలో జరగనున్న మున్సిపల్ ఎన్నికల కారణంగా ఫిబ్రవరి రెండో వారంలో వరుస సెలవులు వచ్చే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఎన్నికల పోలింగ్ మరియు కౌంటింగ్ ప్రక్రియల వల్ల విద్యాసంస్థలకు సెలవు ప్రకటించేందుకు సర్కార్ సిద్ధమవుతోంది.
ఏయే రోజుల్లో సెలవులు వచ్చే అవకాశం ఉంది?
తెలంగాణ స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ షెడ్యూల్ ప్రకారం, 7 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు మరియు 116 మున్సిపాలిటీలకు ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఈ క్రమంలో సెలవుల లెక్క ఇలా ఉండే ఛాన్స్ ఉంది:
ఫిబ్రవరి 11 (బుధవారం): పోలింగ్ రోజున దాదాపు అన్ని స్కూళ్లకు సెలవు ఉంటుంది. చాలా విద్యాసంస్థలను పోలింగ్ కేంద్రాలుగా వాడుతుండటమే దీనికి కారణం.
ఫిబ్రవరి 13 (శుక్రవారం): ఓట్ల లెక్కింపు (Counting) నేపథ్యంలో ఆయా ప్రాంతాల్లో సెలవు ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.
ఫిబ్రవరి 14 (శనివారం): ఇది మామూలుగానే రెండో శనివారం (Second Saturday) కావడంతో సాధారణ సెలవు ఉంటుంది.
ఫిబ్రవరి 15 (ఆదివారం): ఆదివారం ఎలాగూ పబ్లిక్ హాలిడే.
దీంతో ఫిబ్రవరి 13, 14, 15 తేదీల్లో వరుసగా మూడు రోజులు విద్యార్థులకు సెలవులు లభించనున్నాయి. అయితే, ఈ సెలవులు కేవలం ఎన్నికలు జరుగుతున్న మున్సిపాలిటీలు మరియు కార్పొరేషన్ల పరిధిలోని స్కూళ్లకు మాత్రమే వర్తిస్తాయని గమనించాలి.
టీచర్ల సమస్యలపై ప్రభుత్వం ఫోకస్:
మరోవైపు, ఎన్నికల హడావుడిలోనే ఉపాధ్యాయుల సమస్యల పరిష్కారానికి కూడా అడుగులు పడుతున్నాయి. పెండింగ్లో ఉన్న సమస్యల కోసం టీచర్స్ జేఏసీ నాయకులు చీఫ్ సెక్రటరీని కలిశారు. ఆర్థికేతర సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరిస్తామని, ఆర్థిక పరమైన అంశాలపై బడ్జెట్ సమావేశాల తర్వాత ప్రత్యేక చర్చలు జరుపుతామని సీఎస్ హామీ ఇచ్చారు. విద్యాశాఖ మంత్రి మరియు ఇతర అధికారుల నుంచి కూడా ఉపాధ్యాయ సంఘాలకు సానుకూల స్పందన లభించింది.
ముగింపు: వరుస సెలవుల వార్తతో విద్యార్థులు ఖుషీ అవుతున్నా, దీనిపై ప్రభుత్వం నుండి అధికారిక జీవో (GO) వెలువడాల్సి ఉంది. అప్పటివరకు విద్యాశాఖ ఆదేశాల కోసం వేచి చూడటం ఉత్తమం.