Telangana: రైతులకు రేవంత్ సర్కార్ సంక్రాంతి కానుక.. ఆరోజే 'రైతు భరోసా' జమ! కానీ వారికి మాత్రం కట్..!
తెలంగాణ రైతులకు సంక్రాంతి కానుకగా రైతు భరోసా నిధులు విడుదల కానున్నాయి. శాటిలైట్ సర్వే ద్వారా సాగులో ఉన్న భూములకే రూ.6 వేలు జమ చేయాలని రేవంత్ సర్కార్ నిర్ణయించింది. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ..
తెలంగాణలోని అన్నదాతలకు రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం తీపి కబురు అందించింది. యాసంగి సీజన్కు సంబంధించి ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న 'రైతు భరోసా' నిధులను సంక్రాంతి పండుగ లోపే రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేసేందుకు ప్రభుత్వం సర్వం సిద్ధం చేసింది. అయితే, ఈసారి నిబంధనలను కఠినతరం చేస్తూ సర్కార్ షాకింగ్ నిర్ణయం తీసుకుంది.
ఎకరానికి రూ.6 వేలు.. సంక్రాంతి కల్లా జమ!
ప్రస్తుత యాసంగి సీజన్ పెట్టుబడి సాయం కింద ప్రతి ఎకరానికి రూ. 6,000 చొప్పున రైతుల అకౌంట్లలో జమ కానున్నాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దాదాపు 65 లక్షల మంది రైతులు ఈ పథకానికి అర్హులుగా ఉన్నట్లు ప్రభుత్వం గుర్తించింది. ఇందుకోసం సుమారు రూ. 9,000 కోట్ల నిధులను విడుదల చేసేందుకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు.
శాటిలైట్ సర్వేతో అనర్హులకు చెక్!
గతంలో సాగులో లేని భూములకు, రియల్ ఎస్టేట్ వెంచర్లకు కూడా నిధులు వెళ్తున్నాయన్న ఆరోపణల నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం ఈసారి పక్కాగా వ్యవహరిస్తోంది.
- హైటెక్ సర్వే: పంట సాగువుతున్న భూములను గుర్తించేందుకు 'సింథటిక్ ఎపర్చర్ రాడార్' (SAR) శాటిలైట్ టెక్నాలజీని వాడుతోంది.
- సాగు ఉంటేనే డబ్బు: కేవలం పంట సాగు చేస్తున్న భూములకు మాత్రమే ఈసారి పెట్టుబడి సాయం అందుతుంది.
- నివేదిక సిద్ధం: అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న ఈ శాటిలైట్ సర్వే నివేదిక త్వరలో ప్రభుత్వానికి అందనుంది. ఈ నివేదిక ఆధారంగా సాగులో లేని భూములను అనర్హులుగా తేల్చి జాబితా నుంచి తొలగించనున్నారు.
ముఖ్య గమనికలు:
- పండుగ కానుక: సంక్రాంతి సంబరాల లోపే రైతుల చేతికి డబ్బులు అందేలా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది.
- పక్కాగా గుర్తింపు: ఐటీ మరియు శాటిలైట్ డేటా ఆధారంగా కేవలం నిజమైన సాగుదారులకే లబ్ధి చేకూరనుంది.
- అనర్హులకు కోత: సాగులో లేని భూములు, బంజరు భూములు మరియు రియల్ ఎస్టేట్ భూములకు ఈసారి రైతు భరోసా నిలిచిపోనుంది.