Ande Sri: ప్రఖ్యాత కవి అందెశ్రీ కన్నుమూత
తెలంగాణ సాహిత్య జగత్తు ఈరోజు శోకసముద్రంలో మునిగిపోయింది. ప్రముఖ కవి, రచయిత, రాష్ట్ర గీతం “జయ జయహే తెలంగాణ” సృష్టికర్త అందెశ్రీ (64) కన్నుమూశారు. ఆయన హైదరాబాద్లోని నివాసంలో అనారోగ్యంతో ఉండగా, గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించినా వైద్యులు అప్పటికే మృతి చెందినట్లు ధృవీకరించారు. అనంతరం ఆయన భౌతిక కాయాన్ని కుటుంబ సభ్యులు లాలాపేట నివాసానికి తీసుకెళ్లి, అభిమానుల దర్శనార్థం స్థానిక జీహెచ్ఎంసీ ఇండోర్ స్టేడియంలో ఉంచారు.
గొర్రెల కాపరిగా ప్రారంభమైన కవియాత్ర
అందెశ్రీ అసలు పేరు అందె ఎల్లయ్య. 1961 జూలై 18న సిద్దిపేట జిల్లా రేబర్తిలో జన్మించారు. గొర్రెల కాపరిగా, భవన నిర్మాణ కార్మికుడిగా జీవనం ప్రారంభించిన ఆయన, పాఠశాల విద్య లేకుండానే కవిత్వం ద్వారా తెలుగు సాహిత్యంలో చెరగని ముద్ర వేశారు. తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఆయన పాటలు, ముఖ్యంగా “మాయమైపోతున్నడమ్మా” వంటి గేయాలు ప్రజల మనసుల్లో జ్వాలలు రేపాయి.
సాహిత్య గౌరవాలు, పురస్కారాలు
అందెశ్రీ రచనలకు అనేక పురస్కారాలు లభించాయి.
2006లో “గంగ” సినిమాకు నంది అవార్డు,
2014లో అకాడమీ ఆఫ్ యూనివర్సల్ గ్లోబల్ పీస్ డాక్టరేట్,
2015లో దాశరథి సాహితీ పురస్కారం మరియు రావూరి భరద్వాజ సాహితీ పురస్కారం,
2022లో జానకమ్మ జాతీయ పురస్కారం,
2024లో దాశరథి కృష్ణమాచార్య సాహితీ పురస్కారం అందుకున్నారు.
తాజాగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆయనకు రూ. 1 కోటి నగదు పురస్కారం అందించింది.
“జయ జయహే తెలంగాణ”తో చరిత్రలో నిలిచిన కవి
రాష్ట్ర గీతం “జయ జయహే తెలంగాణ” రచనతో అందెశ్రీ తెలంగాణ ఆత్మను ప్రతిబింబించారు. ఆ గీతం తెలంగాణ ఉద్యమంలో కోట్లాది ప్రజల హృదయాలను ఏకం చేసింది.
సీఎం రేవంత్రెడ్డి సంతాపం
అందెశ్రీ మృతిపట్ల సీఎం రేవంత్రెడ్డి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఆయన మరణం తెలంగాణ సాహిత్య లోకానికి తీరని లోటు అన్నారు. రాష్ట్ర గీతం రూపకల్పనలో అందెశ్రీతో ఉన్న అనుబంధాన్ని గుర్తుచేసుకున్నారు. “తెలంగాణ సాహితీ శిఖరం నేలకూలింది” అని పేర్కొన్నారు.
ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు స్పందన
అందెశ్రీ మరణ వార్త విచారకరమని, తెలుగు సాహిత్యానికి అపార నష్టం వాటిల్లిందని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్థించారు.
మంత్రులు, నాయకుల సంతాపం
స్పీకర్ ప్రసాద్కుమార్, ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, మంత్రులు కోమటిరెడ్డి వెంకట్రెడ్డి, పొంగులేటి శ్రీనివాస్రెడ్డి, జూపల్లి కృష్ణారావు, కొండా సురేఖ, వాకిటి శ్రీహరి, పొన్నం ప్రభాకర్, తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, శ్రీధర్బాబు తదితరులు సంతాపం వ్యక్తం చేశారు.
కేసీఆర్, కేటీఆర్ నివాళి
బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్, నాయకులు కేటీఆర్, హరీశ్రావు అందెశ్రీ మృతిపట్ల దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఆయన పాటలు తెలంగాణ సాధనలో స్ఫూర్తి నింపాయని పేర్కొన్నారు.
పోలీసు లాంఛనాలతో అంత్యక్రియలు
సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు అందెశ్రీ అంత్యక్రియలు ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో నిర్వహించనున్నారు. సంబంధిత అధికారులకు ఏర్పాట్లు చేయాలని ఆదేశించారు.
తెలంగాణ ఆత్మను పదాలలో చెక్కిన అందెశ్రీ ఇక లేరు — కానీ ఆయన గీతాలు, భావాలు, తెలంగాణ గర్వగీతంగా చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతాయి.