  • Menu
Home  > తెలంగాణ

Telangana Pension: పెన్షనర్లకు, ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త చెప్పిన రేవంత్ సర్కార్.. 33.67 శాతం కొత్త DR విడుదల..!!

Telangana Pension: పెన్షనర్లకు, ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త చెప్పిన రేవంత్ సర్కార్.. 33.67 శాతం కొత్త DR విడుదల..!!
x
Highlights

Telangana Pension: పెన్షనర్లకు, ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త చెప్పిన రేవంత్ సర్కార్.. 33.67 శాతం కొత్త DR విడుదల..!!

Telangana Pension: తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లక్షలాది పెన్షనర్లు, కుటుంబ పెన్షనర్లకు పెద్ద ఊరట కలిగించే నిర్ణయం తీసుకుంది. ఫైనాన్స్ (HRM.V) విభాగం జారీ చేసిన G.O. Ms. No. 03 (తేదీ: 12-01-2026) ప్రకారం, పెన్షనర్లకు అందించే డియర్‌నెస్ రిలీఫ్ (DR)ను 30.03 శాతం నుంచి 33.67 శాతానికి పెంచుతూ ఉత్తర్వులు వెలువడ్డాయి. ఈ నిర్ణయంతో 3.64 శాతం పాయింట్ల మేర పెంపు అమలులోకి వచ్చి, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న లక్షలాది కుటుంబాలకు గణనీయమైన ఆర్థిక లాభం చేకూరనుంది.

ఈ పెరిగిన డీఆర్‌ను 2023 జులై 1 నుంచి వెనక్కి అమలు చేయనున్నారు. అంటే 2023 జులై నుంచి 2025 డిసెంబర్ వరకు మొత్తం 30 నెలలకు సంబంధించిన బకాయిలను ఒకేసారి చెల్లించనున్నారు. ఈ మొత్తం జనవరి 2026 పెన్షన్‌తో కలిపి ఇవ్వనుండగా, సాధారణంగా ఫిబ్రవరి 1న పెన్షన్ జమ అవుతుండటంతో ఈ నెలాఖరుకే పెన్షనర్ల ఖాతాల్లో భారీ మొత్తం చేరనుంది.

డియర్‌నెస్ రిలీఫ్ అంటే ధరల పెరుగుదల ప్రభావాన్ని తగ్గించేందుకు రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు, కుటుంబ పెన్షనర్లకు బేసిక్ పెన్షన్‌పై శాతం రూపంలో ప్రభుత్వం ఇచ్చే అదనపు ఆర్థిక సహాయం. జీవన వ్యయం పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, ప్రభుత్వం కాలానుగుణంగా ఈ రేటును సవరించుతూ ఉంటుంది. తెలంగాణలో ప్రస్తుతం గత పీఆర్‌సీ ఆధారంగా ఈ డీఆర్ అమలవుతోంది.

ఉదాహరణకు, ఒక పెన్షనర్ బేసిక్ పెన్షన్ రూ.20,000 అయితే, ఇప్పటివరకు డీఆర్‌గా రూ.6,006 పొందేవారు. తాజా పెంపుతో ఇది రూ.6,734కి చేరుతుంది. అంటే నెలకు రూ.728 అదనంగా లభిస్తుంది. 30 నెలల బకాయిలు కలిపితే సుమారు రూ.21,840 వరకు అదనపు మొత్తం అందుతుంది. బేసిక్ పెన్షన్ ఎక్కువ ఉన్నవారికి ఈ లాభం ఇంకా పెరుగుతుంది. ఈ నిర్ణయంతో దాదాపు 7 లక్షల పెన్షనర్ కుటుంబాలు లబ్ధి పొందనున్నాయి.

ఇదే సమయంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కూడా శుభవార్త లభించింది. G.O. Ms. No. 02 (తేదీ: 12-01-2026) ప్రకారం ఉద్యోగుల డియర్‌నెస్ అలవెన్స్ (DA)ను కూడా 30.03 శాతం నుంచి 33.67 శాతానికి పెంచారు. ఉద్యోగులకు సంబంధించిన బకాయిలను జనవరి 2026 జీతంతో చెల్లించనున్నారు.

కొత్త పెన్షన్, అరియర్స్ ఎంత వస్తాయో తెలుసుకోవాలనుకునే పెన్షనర్లు తమ PPO నంబర్ ద్వారా ఆన్‌లైన్ కాలిక్యులేటర్ సహాయంతో సులభంగా లెక్కించుకోవచ్చు. ఇందుకోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన వెబ్‌సైట్‌లో PPO నంబర్ నమోదు చేస్తే తాజా పెన్షన్ మొత్తం, బకాయిల వివరాలు తెలుస్తాయి.

ఈ ఉత్తర్వులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పెన్షనర్లు, కుటుంబ పెన్షనర్లతో పాటు UGC, AICTE, న్యాయ విభాగానికి చెందిన పెన్షనర్లకూ వర్తిస్తాయి. సంక్రాంతి పండుగ వేళ వచ్చిన ఈ నిర్ణయం పెన్షనర్లలో ఆనందాన్ని నింపగా, రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతున్న కొద్దీ ఇలాంటి సంక్షేమ చర్యలు కొనసాగుతాయని ప్రభుత్వం సంకేతాలు ఇస్తోంది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick