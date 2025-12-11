Telangana Panchayat Elections: తొలి విడత పోలింగ్ ప్రారంభం
తెలంగాణ గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల తొలి విడత పోలింగ్ ఉదయం 7 గంటలకు ప్రారంభం. 3,834 సర్పంచి, 27,628 వార్డు స్థానాలకు ఓటింగ్, అదే రోజు లెక్కింపు–ఫలితాలు.
తెలంగాణలో తొలి విడత గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ శనివారం ఉదయం 7 గంటలకు ప్రారంభమైంది. మొత్తం 3,834 సర్పంచి, 27,628 వార్డు సభ్యుల స్థానాలకు ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. పోలింగ్ మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు కొనసాగుతుంది.
ఈ విడతలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఏర్పాటు చేసిన 37,562 పోలింగ్ కేంద్రాల్లో, మొత్తం 56,19,430 మంది ఓటర్లు తమ ఓటుహక్కును వినియోగించుకోనున్నారు.
ఓట్ల లెక్కింపు – ఫలితాలు ఈరోజే
పోలింగ్ ముగిశాక మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభించనున్నారు. అనంతరం:
- ఫలితాల ప్రకటన
- వార్డు సభ్యుల సమావేశాలు
- ఉపసర్పంచి ఎన్నికలు
ఇవన్నీ అదే రోజు పూర్తిచేయనున్నట్లు ఎన్నికల అధికారులు తెలిపారు.
నామినేషన్లు, ఏకగ్రీవాలు – పూర్తి వివరాలు
మొదటి దశలో మొత్తం:
- 4,236 సర్పంచి పదవులు
- 37,440 వార్డు సభ్యుల స్థానాలకు
నోటిఫికేషన్ జారీ అయింది.
అందులో:
- 5 సర్పంచి, 169 వార్డు స్థానాలకు నామినేషన్లు దాఖలు కాలేదు
- 396 సర్పంచి స్థానాలు, 9,633 వార్డు స్థానాలు ఏకగ్రీవం అయ్యాయి
- ఒక సర్పంచి, 10 వార్డు ఎన్నికలపై న్యాయస్థాన స్టే అమల్లో ఉంది
దీంతో ప్రస్తుతం బరిలో ఉన్న అభ్యర్థులు:
- 3,834 సర్పంచి స్థానాలకు — 12,960 మంది అభ్యర్థులు
- 27,628 వార్డు స్థానాలకు — 65,455 మంది అభ్యర్థులు
సర్పంచి స్థానాలకు సగటున 3.38 మంది, వార్డు సభ్యుల స్థానాలకు సగటున 2.36 మంది పోటీ పడుతున్నారు.