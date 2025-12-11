  • Menu
Telangana Panchayat Elections: తొలి విడత పోలింగ్ ప్రారంభం

Highlights

తెలంగాణ గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల తొలి విడత పోలింగ్ ఉదయం 7 గంటలకు ప్రారంభం. 3,834 సర్పంచి, 27,628 వార్డు స్థానాలకు ఓటింగ్, అదే రోజు లెక్కింపు–ఫలితాలు.

తెలంగాణలో తొలి విడత గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్‌ శనివారం ఉదయం 7 గంటలకు ప్రారంభమైంది. మొత్తం 3,834 సర్పంచి, 27,628 వార్డు సభ్యుల స్థానాలకు ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. పోలింగ్ మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు కొనసాగుతుంది.

ఈ విడతలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఏర్పాటు చేసిన 37,562 పోలింగ్ కేంద్రాల్లో, మొత్తం 56,19,430 మంది ఓటర్లు తమ ఓటుహక్కును వినియోగించుకోనున్నారు.

ఓట్ల లెక్కింపు – ఫలితాలు ఈరోజే

పోలింగ్ ముగిశాక మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభించనున్నారు. అనంతరం:

  1. ఫలితాల ప్రకటన
  2. వార్డు సభ్యుల సమావేశాలు
  3. ఉపసర్పంచి ఎన్నికలు

ఇవన్నీ అదే రోజు పూర్తిచేయనున్నట్లు ఎన్నికల అధికారులు తెలిపారు.

నామినేషన్లు, ఏకగ్రీవాలు – పూర్తి వివరాలు

మొదటి దశలో మొత్తం:

  1. 4,236 సర్పంచి పదవులు
  2. 37,440 వార్డు సభ్యుల స్థానాలకు

నోటిఫికేషన్ జారీ అయింది.

అందులో:

  1. 5 సర్పంచి, 169 వార్డు స్థానాలకు నామినేషన్లు దాఖలు కాలేదు
  2. 396 సర్పంచి స్థానాలు, 9,633 వార్డు స్థానాలు ఏకగ్రీవం అయ్యాయి
  3. ఒక సర్పంచి, 10 వార్డు ఎన్నికలపై న్యాయస్థాన స్టే అమల్లో ఉంది

దీంతో ప్రస్తుతం బరిలో ఉన్న అభ్యర్థులు:

  1. 3,834 సర్పంచి స్థానాలకు — 12,960 మంది అభ్యర్థులు
  2. 27,628 వార్డు స్థానాలకు — 65,455 మంది అభ్యర్థులు

సర్పంచి స్థానాలకు సగటున 3.38 మంది, వార్డు సభ్యుల స్థానాలకు సగటున 2.36 మంది పోటీ పడుతున్నారు.

