Telangana New Governor: తెలంగాణ నూతన గవర్నర్గా శివ్ ప్రతాప్ శుక్లా
Telangana New Governor: తెలంగాణ నూతన గవర్నర్గా శివ్ ప్రతాప్ శుక్లా నియమితులయ్యారు. ప్రస్తుత గవర్నర్ జిష్ణు దేవ్ వర్మ మహారాష్ట్రకు బదిలీ అయ్యారు.
Telangana New Governor: తెలంగాణ రాష్ట్ర నూతన గవర్నర్గా శివ్ ప్రతాప్ శుక్లా నియమితులయ్యారు. ప్రస్తుతం హిమాచల్ ప్రదేశ్ గవర్నర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్న ఆయనను తెలంగాణకు బదిలీ చేస్తూ రాష్ట్రపతి భవన్ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. అదేవిధంగా, ప్రస్తుతం తెలంగాణ గవర్నర్గా ఉన్న జిష్ణు దేవ్ వర్మను మహారాష్ట్ర గవర్నర్గా బదిలీ చేస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది.
దేశవ్యాప్తంగా పలు రాష్ట్రాల గవర్నర్ల నియామకాలు మరియు బదిలీల్లో భాగంగా ఈ మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. శివ్ ప్రతాప్ శుక్లా త్వరలోనే హైదరాబాద్ చేరుకుని రాజ్భవన్లో ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు.
శివ్ ప్రతాప్ శుక్లా నేపథ్యం
శివ్ ప్రతాప్ శుక్లా సుదీర్ఘ రాజకీయ అనుభవం కలిగిన నాయకుడు. ఉత్తర ప్రదేశ్కు చెందిన ఆయన, కేంద్ర మంత్రిగా కూడా గతంలో సేవలందించారు. 2023 ఫిబ్రవరి నుండి ఆయన హిమాచల్ ప్రదేశ్ గవర్నర్గా కొనసాగుతున్నారు.
పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల్లో ఆయనకు ఉన్న పట్టు, పరిపాలనా దక్షత తెలంగాణ వంటి కీలక రాష్ట్రానికి ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు
జిష్ణు దేవ్ వర్మ మహారాష్ట్రకు బదిలీ
గత ఏడాది తెలంగాణ గవర్నర్గా బాధ్యతలు చేపట్టిన జిష్ణు దేవ్ వర్మ, అతి తక్కువ కాలంలోనే ఇక్కడి రాజకీయ, సామాజిక పరిస్థితులపై పట్టు సాధించారు. త్రిపుర మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన ఆయనకు ఇప్పుడు మహారాష్ట్ర వంటి పెద్ద రాష్ట్ర బాధ్యతలను అప్పగించడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.
మహారాష్ట్రలో ప్రస్తుతం ఉన్న రాజకీయ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో, అనుభవజ్ఞుడైన జిష్ణు దేవ్ వర్మ నియామకం కీలకం కానుంది. త్వరలోనే ఆయన ముంబైలో బాధ్యతలు స్వీకరించనున్నారు.