Municipal Elections: తెలంగాణలో మున్సిపల్ ఎన్నికల వేడి.. ఈ నెల 11న షెడ్యూల్ విడుదలకు ఛాన్స్!

Municipal Elections: తెలంగాణలో మున్సిపల్ ఎన్నికల నిర్వహణపై కీలక పరిణామం చోటుచేసుకునే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అధికార వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, ఈ నెల 11వ తేదీన మున్సిపల్ ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదలయ్యే అవకాశముంది. షెడ్యూల్ వెలువడిన వెంటనే ఎన్నికల ప్రక్రియ వేగంగా పూర్తయ్యేలా రాష్ట్ర ఎన్నికల యంత్రాంగం ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోంది.

ప్రస్తుతం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న 125 మున్సిపాలిటీలకు రెండు వారాల వ్యవధిలో ఎన్నికలు నిర్వహించాలనే లక్ష్యంతో ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఎన్నికల నిర్వహణకు సంబంధించిన లాజిస్టిక్స్, పోలింగ్ సిబ్బంది నియామకం, భద్రతా ఏర్పాట్లపై ఇప్పటికే అధికారులు ప్రాథమికంగా కసరత్తు పూర్తి చేసినట్లు సమాచారం.

ముఖ్యంగా రిజర్వేషన్ల అంశంపై డెడికేషన్ కమిషన్ సమర్పించనున్న నివేదికే ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదలకు కీలకంగా మారనుంది. కమిషన్ నివేదికకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలపగానే, ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ జారీ చేయడానికి మార్గం సుగమమవుతుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.

ఒకవేళ ఈ నెల 11న ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ వెలువడితే, ఈ నెల 25వ తేదీ నాటికి పోలింగ్ ప్రక్రియ పూర్తయ్యే అవకాశం ఉందని ఎన్నికల వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. ఈ ఎన్నికలు రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో కీలకంగా మారనున్నాయి. ముఖ్యంగా స్థానిక సంస్థలపై పట్టు సాధించేందుకు అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఇప్పటికే వ్యూహాలు రచిస్తున్నాయి.మున్సిపల్ ఎన్నికలతో పట్టణ రాజకీయాలు మరింత వేడెక్కనున్న నేపథ్యంలో, రానున్న రోజుల్లో తెలంగాణ రాజకీయ వాతావరణం మరింత ఉత్కంఠభరితంగా మారే అవకాశముంది.

