Telangana Municipal Elections 2026: తెలంగాణలో మున్సిపల్ సమరం.. 12,944 మంది అభ్యర్థుల భవితవ్యం తేల్చనున్న ఓటర్లు!
Telangana Municipal Elections 2026: తెలంగాణలో నేడే మున్సిపల్ ఎన్నికల పోలింగ్. 7 కార్పొరేషన్లు, 116 మున్సిపాలిటీల్లో ఉదయం 7 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 వరకు పోలింగ్ జరగనుంది. అభ్యర్థుల బరి, పోలింగ్ సమయం, భద్రతా ఏర్పాట్లు మరియు ఫలితాల తేదీ వంటి పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
Telangana Municipal Elections 2026: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల సమరం క్లైమాక్స్కు చేరుకుంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న 7 నగరపాలక సంస్థలు (Corporations), 116 పురపాలక సంఘాల్లో (Municipalities) నేడు బుధవారం పోలింగ్ జరగనుంది. ఓటర్లు తమ ప్రతినిధులను ఎన్నుకునేందుకు ఉదయం 7 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 వరకు పోలింగ్ జరగనుంది. "స్థానిక పాలనలో ప్రతి ఓటు కీలకమైనది, అందరూ బాధ్యతగా ఓటు వేయాలి" అని రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ రాణి కుముదిని పిలుపునిచ్చారు.
ఎన్నికల కీలక గణాంకాలు:
పోటీలో ఉన్న అభ్యర్థులు: మొత్తం 412 కార్పొరేషన్ డివిజన్లు, 2,569 మున్సిపల్ వార్డులకు ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. బరిలో మొత్తం 12,944 మంది అభ్యర్థులు ఉన్నారు.
పార్టీల బలాబలాలు: ప్రధానంగా కాంగ్రెస్, భారాస, భాజపా మధ్య త్రిముఖ పోటీ నెలకొంది. ఇప్పటికే 14 స్థానాలు (2 డివిజన్లు, 12 వార్డులు) ఏకగ్రీవమయ్యాయి. మక్తల్లోని 6వ వార్డులో అభ్యర్థి మరణంతో అక్కడ ఎన్నిక వాయిదా పడింది.
ముఖ్యమైన తేదీలు: నేడు పోలింగ్ ముగిశాక, ఫిబ్రవరి 13న ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టి ఫలితాలు వెల్లడిస్తారు. ఫిబ్రవరి 16న పరోక్ష పద్ధతిలో మేయర్లు, ఛైర్పర్సన్ల ఎన్నిక జరుగుతుంది.
పటిష్ట భద్రత - వెబ్ కాస్టింగ్: ఎన్నికల పారదర్శకత కోసం అధికారులు అన్ని కేంద్రాల్లో వెబ్ కాస్టింగ్ ఏర్పాటు చేశారు. సుమారు 41,773 మంది సిబ్బంది విధుల్లో ఉండగా, శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ కోసం పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద BNSS 163 సెక్షన్ (గతంలో సెక్షన్ 144) అమలులో ఉంది.
ఓటర్లకు ముఖ్య సూచనలు:
సమయం: ఉదయం 7:00 నుండి సాయంత్రం 5:00 వరకు.
గుర్తింపు కార్డు: ఓటర్ స్లిప్పుతో పాటు ఆధార్, పాన్ లేదా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ వంటి ఏదైనా ప్రభుత్వ గుర్తింపు కార్డు తప్పనిసరి.
సహాయం: స్లిప్పులు లేని వారు ‘T-Poll’ యాప్ ద్వారా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సందేహాల కోసం 92400 21456 హెల్ప్లైన్ నంబర్ను సంప్రదించవచ్చు.