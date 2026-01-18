  • Menu
TG Model School: తెలంగాణ మోడల్ స్కూళ్లలో ప్రవేశాలు.. 6 నుంచి 10వ తరగతి వరకు అడ్మిషన్లు..డీటెయిల్స్ ఇవే..!!

TG Model School: తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని మోడల్ స్కూళ్లలో చదవాలని ఆశించే విద్యార్థులకు శుభవార్త లభించింది. 2026–27 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించి ప్రవేశాల షెడ్యూల్‌ను పాఠశాల విద్యాశాఖ డైరెక్టర్ నవీన్ నికోలస్ శుక్రవారం అధికారికంగా ప్రకటించారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులకు ఇంగ్లీష్ మాధ్యమంలో, కార్పొరేట్ స్థాయి విద్యను పూర్తిగా ఉచితంగా అందించాలనే లక్ష్యంతో ఈ మోడల్ స్కూళ్లు కొనసాగుతున్నాయి.

తాజాగా విడుదల చేసిన నోటిఫికేషన్ ప్రకారం, 6వ తరగతిలో కొత్త ప్రవేశాలతో పాటు 7వ నుంచి 10వ తరగతి వరకు వివిధ కారణాల వల్ల ఖాళీగా ఉన్న సీట్లను కూడా భర్తీ చేయనున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న 194 మోడల్ స్కూళ్లలో ఈ ప్రవేశాలు జరగనున్నాయి. విద్యార్థులు తమకు సమీపంలోని లేదా తాము నివసించే మండలానికి సంబంధించిన మోడల్ స్కూల్‌లో ప్రవేశ పరీక్ష రాసి సీటు పొందాల్సి ఉంటుంది.

ప్రవేశ ప్రక్రియకు సంబంధించిన పూర్తి షెడ్యూల్‌ను విద్యాశాఖ స్పష్టంగా ప్రకటించింది. జనవరి 28 నుంచి ఫిబ్రవరి 28 వరకు ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తారు. ఏప్రిల్ 9 నుంచి హాల్ టికెట్లు డౌన్‌లోడ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ప్రవేశ పరీక్షను ఏప్రిల్ 19న నిర్వహించనున్నారు. 6వ తరగతి అభ్యర్థులకు ఉదయం 10 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు పరీక్ష జరుగుతుంది. 7వ తరగతి నుంచి 10వ తరగతి వరకు అభ్యర్థులకు మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు పరీక్ష నిర్వహిస్తారు.

దరఖాస్తు రుసుము విషయంలో కూడా స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలు జారీ చేశారు. ఓసీ విభాగానికి చెందిన విద్యార్థులు రూ.200 ఫీజు చెల్లించాలి. బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, పీడబ్ల్యూడీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ వర్గాల వారికి రాయితీగా రూ.125 మాత్రమే ఫీజుగా నిర్ణయించారు. అభ్యర్థులు tgms.telangana.gov.in అనే అధికారిక వెబ్‌సైట్ ద్వారా దరఖాస్తు చేయాలి.

విద్యార్థుల సౌకర్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, వారు ఏ మండలానికి చెందినవారో అదే మండలంలోని మోడల్ స్కూల్‌లో పరీక్ష కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేస్తారు. ప్రవేశ పరీక్షలో సాధించిన మెరిట్ మార్కులు మరియు రిజర్వేషన్ నిబంధనల ఆధారంగా సీట్ల కేటాయింపు జరుగుతుంది. మోడల్ స్కూళ్లలో ఉచిత విద్య, ఉచిత పాఠ్యపుస్తకాలు, యూనిఫాం, అలాగే బాలికలకు హాస్టల్ సౌకర్యం ఉండటంతో ప్రతి ఏడాది ఈ పాఠశాలలకు భారీగా పోటీ నెలకొంటోంది.

