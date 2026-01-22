  • Menu
Mahalakshmi Free Bus Scheme Update: మహాలక్ష్మి పథకంలో స్మార్ట్ విప్లవం: ఇక ఆధార్ కార్డు అక్కర్లేదు.. రానున్నాయి 'మహాలక్ష్మి స్మార్ట్ కార్డులు'!

Highlights

Mahalakshmi Free Bus Scheme Update: తెలంగాణలో మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం కోసం కొత్త 'మహాలక్ష్మి స్మార్ట్ కార్డులు' రానున్నాయి. ఆధార్ కార్డు స్థానంలో వీటిని ఎలా వాడాలి? స్మార్ట్ కార్డుల వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు మరియు పంపిణీ వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

Mahalakshmi Free Bus Scheme Update: తెలంగాణ ఆర్టీసీ (TG-RTC) బస్సుల్లో మహిళలకు కల్పిస్తున్న ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యాన్ని మరింత పారదర్శకంగా మార్చేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. ప్రస్తుతం మహిళలు తమ గుర్తింపు కార్డులు (ఆధార్ లేదా ఓటర్ ఐడీ) చూపించి 'జీరో టికెట్' తీసుకుంటున్నారు. అయితే, ఈ ప్రక్రియలో కండక్టర్లకు పని భారం పెరగడంతో పాటు, రద్దీ సమయంలో ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. వీటిని అధిగమించేందుకు 1.5 కోట్ల మంది మహిళలకు ప్రత్యేక స్మార్ట్ కార్డులను పంపిణీ చేయాలని ఆర్టీసీ నిర్ణయించింది.

ఎలా ఉంటుంది ఈ స్మార్ట్ కార్డు?

డిజైన్: కార్డు ముందు భాగంలో మహిళ ఫోటో, పేరు, గ్రామం, మండలం మరియు జిల్లా వివరాలు ఉంటాయి.

సెక్యూరిటీ: ప్రతి కార్డుకు 16 అంకెల విశిష్ట గుర్తింపు సంఖ్యను కేటాయిస్తారు.

సాంకేతికత: ఇందులో ఉండే అత్యాధునిక చిప్ ద్వారా కండక్టర్ వద్ద ఉన్న మెషిన్‌తో స్కాన్ చేయగానే ప్రయాణ వివరాలు తక్షణమే నమోదవుతాయి.

ఎంపిక ప్రక్రియ ఎలా?

లబ్ధిదారులను గుర్తించడానికి ప్రభుత్వం ఇటీవల నిర్వహించిన 'సమగ్ర కుటుంబ సర్వే' మరియు పౌరసరఫరాల శాఖ డేటాను ప్రామాణికంగా తీసుకుంటారు. సెంటర్ ఫర్ గుడ్ గవర్నెన్స్ (CGG) ద్వారా అర్హులను ఎంపిక చేసి కార్డులను జారీ చేస్తారు. తొలుత ప్రయోగాత్మకంగా 5 లక్షల కార్డులను పంపిణీ చేసి, ఆపై రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అమలు చేయనున్నారు.

ప్రయాణికులకు మరియు ఆర్టీసీకి కలిగే లాభాలు:

శ్రమ తగ్గుతుంది: ప్రతిసారి ఐడీ కార్డులు సరిచూడాల్సిన అవసరం ఉండదు, కేవలం ట్యాప్ చేస్తే సరిపోతుంది.

పారదర్శకత: పథకం దుర్వినియోగం కాకుండా అడ్డుకోవచ్చు. కేవలం అర్హులైన తెలంగాణ మహిళలకు మాత్రమే లబ్ధి చేకూరుతుంది.

నిర్వహణ సులభం: ఏ మార్గాల్లో రద్దీ ఎక్కువగా ఉంది? ఏ సమయంలో మహిళలు ఎక్కువగా ప్రయాణిస్తున్నారు? వంటి డేటా ఆధారంగా బస్సుల సంఖ్యను పెంచడానికి వీలవుతుంది.

పేపర్ లెస్: పేపర్ టికెట్ల వాడకం తగ్గి, ప్రయాణం మరింత డిజిటలైజ్ అవుతుంది.

