Telangana Land Survey Phase 1: తెలంగాణలో భూ సర్వేకు ముహూర్తం ఖరారు.. తొలి దశలో 2,310 గ్రామాలు! మీకు ‘భూధార్’ వచ్చేదిప్పుడే..
తెలంగాణలో భూముల సమగ్ర సర్వేకు ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. తొలి దశలో 2,310 గ్రామాల్లో అనుభవదారు సర్వే నిర్వహించి, రైతులకు భూధార్ కార్డులు జారీ చేయనున్నారు. సంక్రాంతి తర్వాత ప్రారంభం కానున్న ఈ సర్వే వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా భూ రికార్డుల ప్రక్షాళన దిశగా రేవంత్ సర్కారు కీలక అడుగు వేసింది. దశలవారీగా అనుభవదారు (Enjoyment Survey) సర్వేను నిర్వహించేందుకు రెవెన్యూ శాఖ రంగం సిద్ధం చేసింది. సంక్రాంతి పండుగ ముగిసిన వెంటనే ఈ బృహత్తర కార్యక్రమం ప్రారంభం కానుంది.
తొలి దశలో ఏం జరుగుతుంది?
రాష్ట్రంలోని ప్రతి జిల్లా నుండి 70 గ్రామాలను ఎంపిక చేసి, మొత్తం 2,310 గ్రామాల్లో మొదటి విడత సర్వేను చేపట్టనున్నారు.
కాలపరిమితి: ఈ ప్రక్రియను మూడు నెలల్లోగా పూర్తి చేయాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
సిబ్బంది: ఇప్పటికే నియమితులైన 3,456 మంది లైసెన్స్డ్ సర్వేయర్లతో పాటు, త్వరలో రానున్న మరో 3,500 మంది సేవలను వినియోగించుకోనున్నారు.
సాంకేతికత: సర్వే కోసం అధునాతన రోవర్లను (Rovers) ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేసింది. ఒక్కో జిల్లాకు 10 రోవర్ల చొప్పున ఇప్పటికే 20 జిల్లాలకు పంపిణీ చేశారు.
సర్వే ఎలా చేస్తారు? ఏయే వివరాలు సేకరిస్తారు?
ఈ సర్వే కేవలం భూమిని కొలవడమే కాకుండా, క్షేత్రస్థాయిలో వాస్తవ పరిస్థితిని రికార్డు చేస్తుంది. ప్రధానంగా కింది అంశాలను పరిశీలిస్తారు:
- భూమి వాస్తవంగా ఎవరి ఆధీనంలో (అనుభవంలో) ఉంది?
- సర్వే నంబర్, సబ్ డివిజన్ నంబర్లు పాత రికార్డులతో సరిపోలుతున్నాయా?
- భూమికి హద్దులుగా రోడ్లు, చెట్లు, కాలువలు వంటి జలవనరులు ఎక్కడ ఉన్నాయి?
- పట్టాదారు పాస్ పుస్తకంలో ఉన్న విస్తీర్ణం, క్షేత్రస్థాయిలో ఉన్న విస్తీర్ణం ఒక్కటేనా?
ప్రభుత్వం ముందున్న సవాళ్లు
రాష్ట్రంలో మొత్తం 10,954 రెవెన్యూ గ్రామాల్లో నాలుగు దశల్లో సర్వే పూర్తి చేసి, ప్రతి భూకమతానికి ఒక ‘భూధార్’ (Bhu-Dhar) కార్డు ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. అయితే, ఇందులో కొన్ని చిక్కులు ఉన్నాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు:
అదనపు విస్తీర్ణం: రికార్డుల్లో ఉన్న భూమి కంటే ఎక్కువ మొత్తంలో పాస్ పుస్తకాలు జారీ కావడం పెద్ద సమస్యగా మారింది.
మ్యాప్ల లేమి: పాత సర్వే నంబర్లకు సరైన నక్షలు (Maps) లేకపోవడం వల్ల సరిహద్దు వివాదాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
మార్దర్శకాలు: సాగులో ఉండి రికార్డులు లేని వారి విషయంలో ప్రభుత్వం ఇచ్చే స్పష్టమైన గైడ్లైన్స్పైనే సర్వే విజయం ఆధారపడి ఉంటుంది.