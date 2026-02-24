Telangana Inter Exams: ఇంటర్ విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. ఆ నిబంధనలో మార్పు
Telangana Inter Exams: తెలంగాణ స్టేట్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ (TGBIE), 2026 లో జరగబోయే ఇంటర్ పరీక్షలకు కీలక మార్పులు చేసింది. పరీక్షలకు హాజరయ్యే విద్యార్థుల కోసంఒక కీలక నిర్ణయం ప్రకటించింది. ఫిబ్రవరి 25 నుంచి ప్రారంభం కానున్న ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ పరీక్షలకు (IPE) హాజరయ్యే ఫస్టియర్, సెకండ్ ఇయర్ విద్యార్థులకు ఐదు నిమిషాల 'గ్రేస్ పీరియడ్' కల్పించారు. ట్రాఫిక్ సమస్యలు లేదా ఇతర అనివార్య కారణాల వల్ల పరీక్షా కేంద్రాలకు చేరుకోవడంలో స్వల్పంగా ఆలస్యమయ్యే విద్యార్థులలో ఒత్తిడిని తగ్గించేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు బోర్డు అధికారులు వెల్లడించారు.
గతంలో అమల్లో ఉన్న 'ఒక్క నిమిషం నిబంధన'పై విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రుల నుంచి వచ్చిన విజ్ఞప్తులను పరిగణనలోకి తీసుకున్న బోర్డు, ఈసారి నిబంధనలను కొంత సడలించింది. దీని ప్రకారం, ఉదయం 9 గంటలకు పరీక్ష ప్రారంభం కానుండగా, 9:05 గంటల వరకు వచ్చే అభ్యర్థులను కూడా హాల్లోకి అనుమతిస్తారు. అయితే, పరీక్ష సమయం మాత్రం యధావిధిగా ఉదయం 9 గంటల నుండి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు ఉంటుంది.
ముగింపు సమయాన్ని 9:05 గంటల వరకు పొడిగించినప్పటికీ, విద్యార్థులు దీనిని ఆఖరి నిమిషం వరకు వేచి చూసే అవకాశంగా భావించకూడదని బోర్డు స్పష్టం చేసింది. పరీక్షా కేంద్రాల వద్ద తనిఖీలు, హాల్ టికెట్ల పరిశీలన వంటి ప్రక్రియలు సజావుగా సాగాలంటే అభ్యర్థులు కనీసం 15 నిమిషాల ముందుగానే అంటే ఉదయం 8:45 గంటలకే కేంద్రానికి చేరుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
Telangana Inter Exams: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈ ఏడాది మొత్తం 9,97,075 మంది విద్యార్థులు ఇంటర్ పరీక్షలు రాయనున్నారు. వీరిలో మొదటి సంవత్సరం విద్యార్థులు 4,89,126 మంది కాగా, రెండో సంవత్సరం విద్యార్థులు 5,07,949 మంది ఉన్నారు. ఈ భారీ సంఖ్యలో ఉన్న విద్యార్థుల కోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వం మొత్తం 1,495 పరీక్షా కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసింది.
పరీక్షల నిర్వహణలో ఎలాంటి అక్రమాలు జరగకుండా పకడ్బందీ చర్యలు చేపట్టినట్లు బోర్డు తెలిపింది. సిసిటివి కెమెరాల నిఘాలో పరీక్షలు నిర్వహించడంతో పాటు, ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ల తనిఖీలు కూడా ఉంటాయి. విద్యార్థులు తమ హాల్ టికెట్లతో పాటు అవసరమైన స్టేషనరీని మాత్రమే లోపలికి తీసుకెళ్లాలని, ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలకు అనుమతి లేదని అధికారులు గుర్తుచేశారు.
విద్యార్థులు తమ నియంత్రణలో లేని చిన్న చిన్న జాప్యాల కారణంగా విలువైన విద్యా సంవత్సరాన్ని కోల్పోకూడదనే ఉద్దేశంతోనే ఈ ఐదు నిమిషాల గ్రేస్ పీరియడ్ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు బోర్డు కార్యదర్శి పేర్కొన్నారు. ఈ వెసులుబాటు వల్ల ముఖ్యంగా నగర ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ చిక్కుల్లో పడే విద్యార్థులకు మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుందని విద్యా నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
