HK పర్మనెంట్ మేకప్ క్లినిక్ పై తప్పుడు ప్రచారం చేసిన యూట్యూబర్లపై కఠిన చర్యలు తీసుకోబోతున్న తెలంగాణ హైకోర్టు, తెలంగాణ పోలీసులు
హైదరాబాద్లోని HK పర్మనెంట్ మేకప్ క్లినిక్ మరియు HK హాస్పిటల్స్పై తప్పుడు సమాచారం మరియు దుష్ప్రచారం నచేస్తున్న యూట్యూబర్లు మరియు వ్యక్తులపై తెలంగాణ హైకోర్టు మరియు సైబరాబాద్ పోలీసులు కఠిన చర్యలు తీసుకున్నారు.
KPHB పోలీస్ స్టేషన్లో 2025 జూన్లో నమోదు అయిన FIR నంబర్ 692/2025 ఆధారంగా పోలీసులు విస్తృత దర్యాప్తు జరిపారు. ఈ దర్యాప్తులో HK గ్రూప్ ప్రతిష్ఠను దెబ్బతీయడానికి కొందరు వ్యక్తులు ప్రణాళికాబద్ధంగా డిజిటల్ కుట్ర నడిపినట్లు స్పష్టమైంది. కాల్ రికార్డులు, ఆన్లైన్ కమ్యూనికేషన్ల రూపంలో దొరికిన డిజిటల్ సాక్ష్యాలు ఈ కుట్రను నిర్ధారించాయి.
దర్యాప్తులో ప్రధాన నిందితురాలిగా వెల్నెస్ ఆఫ్ విమెన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ మిస్ పూర్ణిమ పిన్నేటి (A1) గుర్తించబడింది. ఆమెకు సహకరించిన వారిలో యూట్యూబర్లు మరియు సోషల్ మీడియాలో చురుకైన వ్యక్తులు — శ్రీనివాస్ అలియాస్ శ్రీను 65, ఆనంద్ లవేటి (విజయవాడ), పవన్ కుమార్ అలియాస్ పవన్ రా టాక్స్, అరుణ్ గున్నా అలియాస్ జాంబీ రివోల్ట్, పవని మహేష్ అలియాస్ MC టాక్స్, మరియు జర్నలిస్ట్ పట్రిషియా నాయుడు ఉన్నారు. వీరంతా A1 సూచనలతో HK గ్రూప్ మరియు దాని డైరెక్టర్లపై తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తూ వీడియోలు రూపొందించి సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా పంచారు.
KPHB పోలీస్ స్టేషన్ SHO రాజశేఖర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ, “HK గ్రూప్పై తప్పుడు ప్రచారం చేయడానికి కుట్ర పన్నినట్లు దర్యాప్తు లో స్పష్టంగా తేలింది” అని తెలిపారు. దర్యాప్తు అనంతరం పోలీసులు భారతీయ న్యాయ సన్హిత (BNS) లోని సెక్షన్లు 351(2), 351(4), 352, 353(1), 61(2) మరియు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్, 2000లోని సెక్షన్లు 66(D), 67 కింద కేసు నమోదు చేశారు. ఈ నిబంధనలు కుట్ర, అపకీర్తి, డిజిటల్ మోసం, మరియు సోషల్ మీడియా దుర్వినియోగానికి సంబంధించినవి.
దీని సమాంతరంగా, హైకోర్టులో HK గ్రూప్ మరియు డైరెక్టర్ శ్రీమతి అజ్మీరా హర్షిత నాయక్ దాఖలు చేసిన రిట్ పిటిషన్ నెం. 15451/2025లో, కోర్టు జూన్ 12, 2025న యూట్యూబ్ ఇండియా మరియు మెటా ప్లాట్ఫార్మ్స్ (ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్) లకు సంబంధిత 100 కంటే ఎక్కువ అపకీర్తి వీడియోలను తొలగించాలని ఆదేశించింది. అదేవిధంగా, తెలంగాణ పోలీసులకు కూడా ఇలాంటి కంటెంట్ భవిష్యత్తులో మరలా ప్రచారం కాకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించింది.
చట్ట నిపుణులు ఈ తీర్పును “డిజిటల్ దుర్వినియోగానికి వ్యతిరేకంగా చరిత్రాత్మక అడుగు”గా అభివర్ణించారు.
హైకోర్టు కూడా HK గ్రూప్ పూర్తిగా లైసెన్స్ పొందిన చట్టబద్ధ సంస్థ అని,
• తెలంగాణ అలోపతి ప్రైవేట్ మెడికల్ కేర్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ యాక్ట్ (2022–2027),
• డ్రగ్స్ అండ్ కాస్మెటిక్స్ యాక్ట్, 1940 (2028 వరకు),
• ట్రేడ్మార్క్ యాక్ట్, 1999 కింద చెల్లుబాటు అయ్యే రిజిస్టర్డ్ ట్రేడ్మార్క్ కలిగి ఉందని ధృవీకరించింది.
HK గ్రూప్ హానరరీ అడ్వైజర్ మరియు మాజీ ప్రొఫెసర్ డా. జి. నరసింహ రావు నేత, పోలీసులు మరియు న్యాయవ్యవస్థ వేగవంతమైన చర్యలకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. “HK గ్రూప్ ఎథికల్ డెర్మటాలజీలో నూతన ప్రమాణాలను నెలకొల్పింది. మేము మోర్ఫియస్ 8 తరహా Optimus, Evolve వంటి ఆధునిక టెక్నాలజీలను ఉపయోగిస్తున్నాము. FDA మరియు CDSCO ఆమోదించిన కన్స్యూమబుల్స్నే అమెరికా మరియు కొరియా నుండి చట్టబద్ధంగా దిగుమతి చేసుకుంటున్నాము” అని అన్నారు.
డైరెక్టర్ శ్రీమతి అజ్మీరా హర్షిత నాయక్ మాట్లాడుతూ, “మా ప్రతిష్ఠను దెబ్బతీయడానికి పన్నిన కుట్రను న్యాయ వ్యవస్థ తిప్పికొట్టింది. మా క్లయింట్లు, సిబ్బంది, లీగల్ టీం మరియు పోలీసులకు మా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాము” అని అన్నారు.
డైరెక్టర్ శ్రీ కార్తీక్ మాట్లాడుతూ, “ఈ సంఘటన మాకు మరింత బలాన్ని ఇచ్చింది. మేము ప్రపంచ స్థాయి వైద్య సేవలకు కట్టుబడి ఉన్నాము” అన్నారు.
అడ్వకేట్ నాగూర్బాబు, HK గ్రూప్ తరఫున వాదిస్తూ, “ఇది HK గ్రూప్కే కాదు, డిజిటల్ అపకీర్తి బారిన పడిన ప్రతీ చట్టబద్ధ సంస్థకు ఒక దిశా నిర్దేశక తీర్పు. సోషల్ మీడియా చట్టానికి అతీతం కాదని హైకోర్టు ఈ తీర్పుతో బలంగా తెలియజేసింది. నిజం ఎప్పటికీ గెలుస్తుంది” అన్నారు.
దీంతో HK గ్రూప్ ప్రతిష్ఠ పునరుద్ధరించబడింది. సంస్థ సోషల్ మీడియా వినియోగదారులకు, ఇన్ఫ్లూయెన్సర్లకు, కంటెంట్ క్రియేటర్లకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ — “తప్పుడు సమాచారం లేదా లైసెన్స్ పొందిన సంస్థలపై అపకీర్తి కంటెంట్ ప్రచారం చేయడం భారత చట్టం ప్రకారం నేరం” అని స్పష్టం చేసింది.