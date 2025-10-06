  • Menu
Cough Syrups: దగ్గు సిరప్‌పై తెలంగాణ ఆరోగ్య శాఖ హెచ్చరిక మార్గదర్శకాలు విడుదల

Highlights

దేశంలోని పలు రాష్ట్రాల్లో దగ్గు సిరప్ కారణంగా చిన్నారులు మరణించిన నేపథ్యంలో, తెలంగాణ ఆరోగ్య శాఖ అప్రమత్తమైంది. దగ్గు సిరప్‌ల వినియోగంపై తాజాగా మార్గదర్శకాలు విడుదల చేసింది.

దేశంలోని పలు రాష్ట్రాల్లో దగ్గు సిరప్ కారణంగా చిన్నారులు మరణించిన నేపథ్యంలో, తెలంగాణ ఆరోగ్య శాఖ అప్రమత్తమైంది. దగ్గు సిరప్‌ల వినియోగంపై తాజాగా మార్గదర్శకాలు విడుదల చేసింది.

ప్రధాన మార్గదర్శకాలు:

రెండేళ్ల లోపు పిల్లలకు వద్దు: రెండేళ్ల లోపు పిల్లలకు కఫ్ (దగ్గు), కోల్డ్ (జలుబు) సిరప్‌లు ఇవ్వకూడదని ఆరోగ్య శాఖ స్పష్టం చేసింది.

స్వయంగా తగ్గే అవకాశం: జలుబు, దగ్గు తాత్కాలికమేనని, చాలా కేసుల్లో అవి స్వయంగానే తగ్గిపోతాయని డీఎంహెచ్‌వోలకు హెల్త్ డైరెక్టర్ ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

ప్రత్యామ్నాయ చికిత్స: దగ్గు తగ్గించడానికి మొదటగా హోమ్‌ కేర్, నీటి పానీయాలు, విశ్రాంతి ఇవ్వడంపై దృష్టి పెట్టాలని సూచించారు.

జీఎంపీ (GMP) ప్రమాణాలు: జీఎంపీ ప్రమాణాలతో తయారైన సిరప్‌లను మాత్రమే ఉపయోగించాలని, అడల్టరేషన్‌ (కల్తీ) ఉన్న కోల్డ్‌ సిరప్‌లను వాడొద్దని డ్రగ్ కంట్రోల్ విభాగం హెచ్చరించింది.

సిరప్ రీకాల్ ఆదేశం: ఒక నిర్దిష్ట సిరప్‌ను మార్కెట్ నుంచి వెనక్కి తీసుకోవాలని (రీకాల్) ఆదేశించింది. ఈ సిరప్ బ్యాచ్ నంబర్ SR-13, మే 2025 తయారీ, ఏప్రిల్ 2027 గడువు తేదీతో ఉంది. ఇందులో ప్రమాదకరమైన డైఇథిలీన్ గ్లైకాల్ కలుషితం ఉన్నట్లు అనుమానం వ్యక్తమవుతోంది.

టోల్ ఫ్రీ నంబర్: ప్రజలు మరింత సమాచారం కోసం లేదా అనుమానాస్పద సిరప్‌ల గురించి తెలపడానికి 1800-599-6969 టోల్ ఫ్రీ నంబర్‌ను సంప్రదించవచ్చు.

ఈ ఆదేశాలను అన్ని ప్రైవేట్, ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు, జిల్లా వైద్యాధికారులకు చేరవేయాలని హెల్త్ డైరెక్టర్ ఆదేశించారు.

