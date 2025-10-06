Cough Syrups: దగ్గు సిరప్పై తెలంగాణ ఆరోగ్య శాఖ హెచ్చరిక మార్గదర్శకాలు విడుదల
దేశంలోని పలు రాష్ట్రాల్లో దగ్గు సిరప్ కారణంగా చిన్నారులు మరణించిన నేపథ్యంలో, తెలంగాణ ఆరోగ్య శాఖ అప్రమత్తమైంది. దగ్గు సిరప్ల వినియోగంపై తాజాగా మార్గదర్శకాలు విడుదల చేసింది.
ప్రధాన మార్గదర్శకాలు:
రెండేళ్ల లోపు పిల్లలకు వద్దు: రెండేళ్ల లోపు పిల్లలకు కఫ్ (దగ్గు), కోల్డ్ (జలుబు) సిరప్లు ఇవ్వకూడదని ఆరోగ్య శాఖ స్పష్టం చేసింది.
స్వయంగా తగ్గే అవకాశం: జలుబు, దగ్గు తాత్కాలికమేనని, చాలా కేసుల్లో అవి స్వయంగానే తగ్గిపోతాయని డీఎంహెచ్వోలకు హెల్త్ డైరెక్టర్ ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
ప్రత్యామ్నాయ చికిత్స: దగ్గు తగ్గించడానికి మొదటగా హోమ్ కేర్, నీటి పానీయాలు, విశ్రాంతి ఇవ్వడంపై దృష్టి పెట్టాలని సూచించారు.
జీఎంపీ (GMP) ప్రమాణాలు: జీఎంపీ ప్రమాణాలతో తయారైన సిరప్లను మాత్రమే ఉపయోగించాలని, అడల్టరేషన్ (కల్తీ) ఉన్న కోల్డ్ సిరప్లను వాడొద్దని డ్రగ్ కంట్రోల్ విభాగం హెచ్చరించింది.
సిరప్ రీకాల్ ఆదేశం: ఒక నిర్దిష్ట సిరప్ను మార్కెట్ నుంచి వెనక్కి తీసుకోవాలని (రీకాల్) ఆదేశించింది. ఈ సిరప్ బ్యాచ్ నంబర్ SR-13, మే 2025 తయారీ, ఏప్రిల్ 2027 గడువు తేదీతో ఉంది. ఇందులో ప్రమాదకరమైన డైఇథిలీన్ గ్లైకాల్ కలుషితం ఉన్నట్లు అనుమానం వ్యక్తమవుతోంది.
టోల్ ఫ్రీ నంబర్: ప్రజలు మరింత సమాచారం కోసం లేదా అనుమానాస్పద సిరప్ల గురించి తెలపడానికి 1800-599-6969 టోల్ ఫ్రీ నంబర్ను సంప్రదించవచ్చు.
ఈ ఆదేశాలను అన్ని ప్రైవేట్, ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు, జిల్లా వైద్యాధికారులకు చేరవేయాలని హెల్త్ డైరెక్టర్ ఆదేశించారు.