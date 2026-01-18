Telangana Govt to Launch బంపర్ ఆఫర్: ఫిబ్రవరి నుంచి అంగన్వాడీల్లో 'బ్రేక్ ఫాస్ట్' పథకం.. వారికే డబుల్ బెనిఫిట్!
తెలంగాణ అంగన్వాడీ చిన్నారులకు గుడ్ న్యూస్! ఫిబ్రవరి నుంచి అంగన్వాడీల్లో ఉచిత బ్రేక్ ఫాస్ట్ పథకం ప్రారంభం కానుంది. హైదరాబాద్లోని 970 కేంద్రాల్లో పైలట్ ప్రాజెక్టుగా ప్రారంభించి, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 8 లక్షల మందికి విస్తరించనున్నారు.
తెలంగాణలోని రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం సంక్షేమ పథకాల జోరు పెంచింది. ఇప్పటికే బాల భరోసా, ప్రణామం వంటి వినూత్న పథకాలను పట్టాలెక్కించిన సర్కార్, ఇప్పుడు అంగన్వాడీ చిన్నారుల కోసం మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. వచ్చే నెల (ఫిబ్రవరి) నుంచి అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో చిన్నారులకు పోషక విలువలతో కూడిన ఉదయపు అల్పాహారం (Breakfast) అందించేందుకు రంగం సిద్ధం చేసింది.
తొలుత భాగ్యనగరంలో పైలట్ ప్రాజెక్ట్
ఈ పథకాన్ని ప్రభుత్వం దశలవారీగా అమలు చేయనుంది.
మొదటి విడత: హైదరాబాద్లోని ఖైరతాబాద్, సికింద్రాబాద్, నాంపల్లి, చార్మినార్, గొల్కొండ పరిధిలోని 970 అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో ప్రయోగాత్మకంగా ప్రారంభించనున్నారు.
లబ్ధిదారులు: దీని ద్వారా తొలుత 15 వేల మంది చిన్నారులకు ప్రయోజనం చేకూరనుంది.
రాష్ట్రవ్యాప్త విస్తరణ: హైదరాబాద్లో సక్సెస్ అయిన తర్వాత, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న 35,781 కేంద్రాలకు విస్తరించి, సుమారు 8 లక్షల మంది చిన్నారులకు అల్పాహారం అందించాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
మెనూలో ఏముంటుంది?
చిన్నారుల ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని టీజీ ఫుడ్స్ (TG Foods) ద్వారా నాణ్యమైన ఆహారాన్ని సరఫరా చేయనున్నారు.
రోజూ ఒకే రకం కాకుండా.. కిచిడీ, ఉప్మా వంటి వివిధ రకాల టిఫిన్లను అందించనున్నారు.
పోషకాహార లోపాన్ని నివారించి, పిల్లల్లో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడమే ఈ పథకం ప్రధాన ఉద్దేశ్యం.
ఎందుకు ఆలస్యం?
నిజానికి ఈ పథకాన్ని ఈ నెలలోనే ప్రారంభించాల్సి ఉన్నప్పటికీ, ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం సమ్మక్క-సారలమ్మ మేడారం జాతర ఏర్పాట్లలో నిమగ్నమై ఉంది. అందుకే ఫిబ్రవరిలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా దీనిని ఘనంగా ప్రారంభించనున్నారు.
డబుల్ బెనిఫిట్: ఇప్పటికే అంగన్వాడీల్లో మధ్యాహ్న భోజనం, బాల అమృతం అందుతుండగా.. ఇప్పుడు అదనంగా బ్రేక్ ఫాస్ట్ కూడా తోడవ్వడంతో చిన్నారులకు ఇది 'డబుల్ బెనిఫిట్' అని చెప్పవచ్చు.