Telangana Government Releases: సంక్రాంతి కానుక.. రైతుల ఖాతాల్లోకి సన్న వడ్ల బోనస్! ఇప్పటివరకు రూ. 1,429 కోట్లు జమ..
తెలంగాణ ప్రభుత్వం సన్న బియ్యం పండించిన రైతులకు రూ. 500 బోనస్ నిధులను విడుదల చేసింది. సంక్రాంతి వేళ ఇప్పటివరకు రూ. 1,429 కోట్లు రైతుల ఖాతాల్లో జమ అయ్యాయి. పూర్తి వివరాలు మరియు రైతు భరోసా అప్డేట్ ఇక్కడ చూడండి.
తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీ మేరకు సన్న బియ్యం పండించే రైతులకు క్వింటాకు రూ. 500 బోనస్ అందిస్తోంది. వానాకాలం సీజన్లో సన్న వడ్లు పండించి, ప్రభుత్వ కొనుగోలు కేంద్రాల్లో విక్రయించిన రైతులకు ఈ నగదు ప్రోత్సాహకం నేరుగా వారి బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ అవుతోంది.
నిధుల విడుదల వివరాలు:
పండుగ వేళ రైతులకు ఇబ్బంది కలగకూడదనే ఉద్దేశంతో పౌరసరఫరాల శాఖ తాజాగా రూ. 500 కోట్లు విడుదల చేసింది.
మొత్తం నిధులు: ఈ సీజన్లో ఇప్పటివరకు ప్రభుత్వం మొత్తం రూ. 1,429 కోట్లు బోనస్ రూపంలో రైతులకు చెల్లించింది.
బోనస్ మొత్తం: సాధారణ మద్దతు ధర (MSP) కు అదనంగా ప్రతి క్వింటాకు రూ. 500 చొప్పున ప్రభుత్వం ఇస్తోంది.
సన్న బియ్యం సాగుకు ప్రోత్సాహం:
ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ఈ బోనస్ వల్ల రాష్ట్రంలో సన్న బియ్యం సాగు చేసే రైతుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరుగుతోంది.
- ఐకేపీ (IKP) సెంటర్లు: గ్రామాల్లోని ఐకేపీ సెంటర్లు, సహకార సంఘాల ద్వారా ప్రభుత్వం వడ్లను సేకరిస్తోంది.
- వేగవంతమైన చెల్లింపులు: రైతులు వడ్లు విక్రయించిన వెంటనే అధికారులు వారి వివరాలను నమోదు చేసుకుని, మద్దతు ధరతో పాటు బోనస్ మొత్తాన్ని కూడా ఖాతాల్లో వేస్తున్నారు.
- రైతు భరోసా అప్డేట్: కాగా, రైతు భరోసా నిధులను కూడా సంక్రాంతికే ఇవ్వాలని భావించినప్పటికీ, కొన్ని కారణాల వల్ల వాటిని ఈ నెల 26వ తేదీకి వాయిదా వేశారు.
రైతులు తమ పేమెంట్ స్టేటస్ ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి?
రైతులు తమ ఖాతాలో డబ్బులు పడ్డాయో లేదో తెలుసుకోవడానికి కింది పద్ధతులు అనుసరించవచ్చు:
మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్కు వచ్చే బ్యాంక్ SMSలను గమనించండి.
మీ సమీపంలోని వ్యవసాయ అధికారిని లేదా ఐకేపీ సెంటర్ను సంప్రదించి మీ వివరాలను సరిచూసుకోవచ్చు.
సంబంధిత ప్రభుత్వ పోర్టల్లో మీ పట్టాదారు పాస్ బుక్ నంబర్ లేదా ఆధార్ నంబర్తో లాగిన్ అయి చెక్ చేయవచ్చు.