Sankranti Holidays List: సంక్రాంతి సెలవుల్లో మార్పులు.. విద్యాశాఖ కీలక నిర్ణయం.. పూర్తి వివరాలివే..!!

Sankranti Holidays List: సంక్రాంతి పండుగను దృష్టిలో ఉంచుకుని పాఠశాలలు, కాలేజీలకు సంబంధించి సెలవుల షెడ్యూల్‌పై ప్రభుత్వం స్పష్టమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. ముందుగా ప్రకటించిన అకడమిక్ క్యాలెండర్‌కు అనుగుణంగా కాకుండా, విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులకు మరింత సౌలభ్యం కలిగేలా పాఠశాలల సంక్రాంతి సెలవులను పొడిగిస్తూ పాఠశాల విద్యాశాఖ కీలక మార్పులు చేసింది. ఈ మేరకు పాఠశాల విద్యాశాఖ డైరెక్టర్ నవీన్ నికోలస్ అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

ఉత్తర్వుల ప్రకారం తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని యాజమాన్యాల ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్, ఎయిడెడ్ పాఠశాలలకు జనవరి 10 నుంచి జనవరి 16, 2026 వరకు సంక్రాంతి సెలవులు అమల్లో ఉంటాయి. జనవరి 15న సంక్రాంతి పండుగ జరగనుండగా, ఆ వెంటనే వచ్చే జనవరి 16ను సాధారణ పరిపాలన శాఖ కనుమ సందర్భంగా ఐచ్ఛిక సెలవుగా ప్రకటించింది. పండుగ రోజులు వరుసగా రావడంతో గ్రామాలకు వెళ్లే విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు ప్రయాణంలో ఇబ్బందులు పడకూడదన్న ఉద్దేశంతో సెలవులను 16వ తేదీ వరకూ కొనసాగించాలని విద్యాశాఖ నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు జనవరి 17 నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పాఠశాలలు తిరిగి ప్రారంభం కానున్నాయి.

ఇప్పటికే 2025–26 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించిన అకడమిక్ క్యాలెండర్‌లో సంక్రాంతి సెలవుల తేదీలను ఖరారు చేసినప్పటికీ, ప్రభుత్వ సెలవుల జాబితాను పరిగణనలోకి తీసుకుని ఈ నిర్ణయాన్ని విస్తరించారు. ఈ ఉత్తర్వులను కచ్చితంగా అమలు చేయాలని హైదరాబాద్, వరంగల్ ప్రాంతీయ సంయుక్త విద్యాశాఖ అధికారులు (RJDSEలు)తో పాటు అన్ని జిల్లాల విద్యాశాఖ అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

మరోవైపు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కూడా దాదాపు ఇదే తరహా సంక్రాంతి సెలవుల షెడ్యూల్ అమల్లో ఉండటం విశేషం. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఒకే సమయంలో సెలవులు రావడంతో రోడ్డు, రైలు మార్గాల్లో ప్రయాణికుల రద్దీ పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సులు నడిపే యోచనలో ఉన్నట్లు సమాచారం.

పాఠశాలలతో పాటు కాలేజీలకు సంబంధించిన సెలవులపై కూడా విద్యాశాఖలు స్పష్టత ఇచ్చాయి. తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు అకడమిక్ క్యాలెండర్ ప్రకారం జనవరి 11 నుంచి 18 వరకు అన్ని ఇంటర్మీడియట్ కాలేజీలకు సెలవులు ఉంటాయి. జనవరి 10 రెండో శనివారం కావడంతో, ఇంటర్ విద్యార్థులకు సెలవులు ఆ రోజునుంచే ప్రారంభమవుతాయి. కాలేజీలు తిరిగి జనవరి 19న తెరవబడనున్నాయి.

డిగ్రీ విద్యార్థుల విషయంలో మాత్రం భిన్నమైన షెడ్యూల్ అమలులో ఉంది. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ పరిధిలోని డిగ్రీ కాలేజీలకు జనవరి 14 (సంక్రాంతి) మరియు జనవరి 15 (భోగి) రోజుల్లో మాత్రమే సెలవులు ఉంటాయని అధికారులు వెల్లడించారు. మొత్తంగా పండుగ సమయంలో విద్యార్థులు తమ కుటుంబాలతో కలిసి ప్రశాంతంగా సంక్రాంతి వేడుకలు జరుపుకునేలా ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం వారికి ఊరటనిచ్చిందని తల్లిదండ్రులు, విద్యావేత్తలు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

