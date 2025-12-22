  • Menu
Home  > తెలంగాణ

Telangana Electricity: తెలంగాణ విద్యుత్ ఉద్యోగులకు 'సంక్రాంతి' కానుక: 17.651% డీఏ ఖరారు.. ఎవరెవరికి ప్రయోజనం అంటే?

Telangana Electricity: తెలంగాణ విద్యుత్ ఉద్యోగులకు సంక్రాంతి కానుక: 17.651% డీఏ ఖరారు.. ఎవరెవరికి ప్రయోజనం అంటే?
x
Highlights

తెలంగాణ విద్యుత్ ఉద్యోగులకు ప్రభుత్వం సంక్రాంతి కానుక ప్రకటించింది. 17.651 శాతం డీఏను ఖరారు చేస్తూ డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క ఆమోదం తెలిపారు. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ.

తెలంగాణలోని విద్యుత్ శాఖ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీపి కబురు అందించింది. సంక్రాంతి పండుగ వేళ వారికి భారీగా కరువు భత్యం (DA) పెంచుతూ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. 17.651 శాతం డీఏను ఖరారు చేస్తూ అధికారులు పంపిన ప్రతిపాదనలకు డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క మల్లు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు.

ఎప్పటి నుంచి అమల్లోకి వస్తుంది?

పెరుగుతున్న ధరల సూచికి అనుగుణంగా ప్రతి ఏటా జనవరి, జూలై నెలల్లో డీఏ/డీఆర్ సమీక్షిస్తారు. తాజాగా ప్రకటించిన 17.651 శాతం డీఏ.. జూలై 1, 2025 నుంచి అమల్లోకి రానుంది. ఈ నిర్ణయంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న వేలాది మంది ఉద్యోగుల జీతాలు, పెన్షనర్ల ఆదాయం పెరగనుంది.

71,387 మందికి లబ్ధి.. విద్యుత్ సంస్థలపై భారం

ఈ డీఏ పెంపు ద్వారా మొత్తం 71,387 మంది ఉద్యోగులు, ఆర్టిజన్లు, పెన్షనర్లకు నేరుగా ప్రయోజనం చేకూరనుంది. దీనివల్ల విద్యుత్ సంస్థలపై ప్రతి నెల రూ. 9.39 కోట్ల అదనపు భారం పడనుంది.

వివిధ సంస్థల వారీగా లబ్ధిదారుల వివరాలు: | సంస్థ పేరు | లబ్ధిదారుల సంఖ్య (ఉద్యోగులు, ఆర్టిజన్లు, పెన్షనర్లు) | | :--- | :--- | | టీజీ ట్రాన్స్ కో (TG Transco) | 9,251 మంది | | జెన్ కో (Genco) | 14,075 మంది | | టీజీ ఎస్పీడీసీఎల్ (TSSPDCL) | 28,445 మంది | | టీజీ ఎన్పీడీసీఎల్ (TSNPDCL) | 19,308 మంది | | మొత్తం | 71,387 మంది |

పండుగ ముందే సంబరాలు

బహిరంగ మార్కెట్‌లో పెరుగుతున్న ధరల నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంపై విద్యుత్ ఉద్యోగ సంఘాలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. సంక్రాంతికి ముందే ఈ పెంపు ప్రకటించడంతో ఉద్యోగుల ఇళ్లలో పండుగ సందడి నెలకొంది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick