Telangana Districts Reorganization: అసెంబ్లీ వేదికగా మంత్రి పొంగులేటి సంచలన ప్రకటన!
తెలంగాణలో జిల్లాల పునర్వ్యవస్థీకరణకు ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. గత ప్రభుత్వం అశాస్త్రీయంగా విభజన చేసిందని, దీనిపై అసెంబ్లీలో చర్చించి తుది నిర్ణయం తీసుకుంటామని మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి ప్రకటించారు.
తెలంగాణలో జిల్లాలు, రెవెన్యూ డివిజన్లు మరియు మండలాల సరిహద్దులను ప్రభుత్వం మళ్లీ సమీక్షించనుంది. శాసనసభలో ప్రశ్నోత్తరాల సమయంలో సభ్యులు అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానమిస్తూ రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఈ విషయాన్ని స్పష్టం చేశారు.
గత విభజనలో లోపాలు - మంత్రి విమర్శలు:
అశాస్త్రీయ విభజన: గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం జిల్లాల విభజనను శాస్త్రీయంగా చేయలేదని మంత్రి ఆరోపించారు. కేవలం నచ్చిన అంకె కోసమో లేదా రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసమో కొత్త జిల్లాలను ఏర్పాటు చేశారని విమర్శించారు.
పరిపాలనా ఇబ్బందులు: ఒకే అసెంబ్లీ నియోజకవర్గానికి చెందిన మండలాలు నాలుగు వేర్వేరు జిల్లాల్లో ఉండటం వల్ల ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని, దీనివల్ల పరిపాలన గందరగోళంగా మారిందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ప్రభుత్వ తదుపరి కార్యాచరణ:
నివేదిక రూపకల్పన: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అశాస్త్రీయంగా జరిగిన జిల్లాలు, మండలాల విభజనపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక నివేదికను తెప్పించుకోనుంది.
అందరి ఆమోదంతో: ఈ నివేదికపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నేతృత్వంలో క్యాబినెట్ చర్చించనుంది. అనంతరం అసెంబ్లీలో చర్చించి, అందరి ఏకాభిప్రాయంతో తుది నిర్ణయం తీసుకుంటామని మంత్రి తెలిపారు.
సరిహద్దుల మార్పు: అవసరమైన చోట కొత్త మండలాలు, రెవెన్యూ డివిజన్లను ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు, ప్రస్తుతం ఉన్న జిల్లాల సరిహద్దులను మార్చే అవకాశం ఉంది.
తెలంగాణ జిల్లాల స్థితిగతులు (ప్రస్తుతం):
మొత్తం జిల్లాలు: 33
రాష్ట్ర విస్తీర్ణం: 1,12,077 చదరపు కిలోమీటర్లు.
పెద్ద జిల్లా: భద్రాద్రి కొత్తగూడెం (విస్తీర్ణం పరంగా).
చిన్న జిల్లా: హైదరాబాద్.
"ప్రజల సౌకర్యమే పరమావధిగా, శాస్త్రీయ పద్ధతిలో జిల్లాల పునర్వ్యవస్థీకరణ ఉంటుంది." - మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి