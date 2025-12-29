  • Menu
Home  > తెలంగాణ

Telangana BJP: హస్తినలో తెలంగాణ బీజేపీ నేతల కీలక భేటీ

Telangana BJP: హస్తినలో తెలంగాణ బీజేపీ నేతల కీలక భేటీ
x

Telangana BJP: హస్తినలో తెలంగాణ బీజేపీ నేతల కీలక భేటీ

Highlights

ఢిల్లీ పర్యటనలో ఉన్న తెలంగాణ బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రాంచందర్ రావు పార్టీ అగ్రనేతలతో కీలక సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నారు.

ఢిల్లీ పర్యటనలో ఉన్న తెలంగాణ బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రాంచందర్ రావు పార్టీ అగ్రనేతలతో కీలక సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా బీజేపీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ నితిన్ నబిన్ సిన్హాతో రాంచందర్ రావు మర్యాదపూర్వకంగా భేటీ అయ్యారు. ఈ సమావేశంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పార్టీని మరింత బలోపేతం చేసే అంశాలపై విస్తృతంగా చర్చించినట్లు పార్టీ వర్గాలు వెల్లడించాయి.

తెలంగాణలో ప్రస్తుత రాజకీయ పరిస్థితులు, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న విధానాలు, రాష్ట్రంలో ప్రజల స్పందన, అలాగే రాబోయే కాలంలో చేపట్టాల్సిన రాజకీయ వ్యూహాలపై ఈ సమావేశంలో ప్రధానంగా చర్చ జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా పార్టీ క్యాడర్‌ను మరింత చురుకుగా చేయడం, జిల్లా స్థాయి నుంచి బూత్ స్థాయి వరకు బీజేపీని బలోపేతం చేయడంపై నేతలు అభిప్రాయాలు పంచుకున్నారు.

అదేవిధంగా రాబోయే పార్టీ కార్యక్రమాలు, ఆందోళనలు, ప్రజా సమస్యలపై చేపట్టే ఉద్యమాలు, కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాలను ప్రజల్లోకి విస్తృతంగా తీసుకెళ్లే విధానంపై కూడా కీలకంగా చర్చించినట్లు సమాచారం. తెలంగాణలో బీజేపీ రాజకీయ భవిష్యత్ దిశను నిర్ణయించే అంశాలపై ఈ భేటీ ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.

రాంచందర్ రావు ఢిల్లీ పర్యటనలో భాగంగా మరికొంతమంది కేంద్ర నాయకులు, పార్టీ సీనియర్ నేతలతో కూడా సమావేశమయ్యే అవకాశముందని పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈ భేటీల ద్వారా తెలంగాణలో బీజేపీని మరింత బలోపేతం చేయడానికి స్పష్టమైన కార్యాచరణ రూపొందించే దిశగా పార్టీ అడుగులు వేస్తున్నట్లు రాజకీయ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick