Weather Alert: చలికి గుడ్ బై.. ఎండలకు వెల్కమ్! వచ్చే వారం నుంచి మారుతున్న వాతావరణం.. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు ఎంతంటే?
Weather Alert: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చలి తీవ్రత తగ్గింది! ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణ స్థితికి చేరుకోగా, వచ్చే వారం నుంచి ఎండల తీవ్రత పెరగనుందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిక. ఫిబ్రవరి రెండో వారం నుంచే వేసవి ఛాయలు మొదలుకానున్నాయి.
Weather Alert: గత కొన్ని రోజులుగా తెలుగు రాష్ట్రాలను వణికించిన చలి తీవ్రత ఇప్పుడు క్రమంగా తగ్గుముఖం పట్టింది. వాతావరణం సాధారణ స్థితికి చేరుకోవడంతో ప్రజలకు భారీ ఉపశమనం లభించింది. అయితే, ఇదే సమయంలో ఎండలు మొదలుకానున్నాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిస్తోంది.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గరిష్ట, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు ప్రస్తుతం సాధారణ స్థాయికి చేరుకున్నాయని వాతావరణ అధికారులు వెల్లడించారు. ఈశాన్య దిశ నుండి వీచిన బలమైన చలి గాలుల ప్రభావం తగ్గడమే దీనికి ప్రధాన కారణం.
మారుతున్న వాతావరణ పరిస్థితులు:
ప్రస్తుతం చలికాలం ముగింపు దశకు చేరుకుంది. ఐఎండీ (IMD) నివేదికల ప్రకారం:
హైదరాబాద్ & పరిసర ప్రాంతాలు: పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 31°C నుండి 32°C వరకు నమోదవుతున్నాయి. రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు కూడా 18°C - 19°C వద్ద స్థిరంగా ఉన్నాయి.
జిల్లాలు: జిల్లాల్లో పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 33°C వరకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. రాబోయే వారం రోజుల పాటు వాతావరణం పొడిగా, ఎండగా ఉండే అవకాశం ఉంది.
వేసవి ముందస్తు సంకేతాలు:
వచ్చే వారం, ముఖ్యంగా ఫిబ్రవరి రెండో వారం నుంచి సూర్యుడి ప్రతాపం పెరగనుంది.
పెరగనున్న వేడి: పగటి ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే 1 నుండి 2 డిగ్రీలు ఎక్కువగా నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది.
మార్చి నాటికి: మార్చి మొదటి వారం కల్లా వేసవి తీవ్రత పూర్తిస్థాయిలో మొదలవుతుందని, అప్పుడు ఉష్ణోగ్రతలు 35°C నుండి 37°C కి చేరవచ్చని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
జాగ్రత్తలు అవసరం:
వాతావరణం ఒక్కసారిగా చలి నుండి ఎండలకు మారుతున్న తరుణంలో ప్రజలు ఆరోగ్య పరంగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా సీజనల్ వ్యాధులు, అలర్జీల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి. వేసవి ఛాయలు త్వరగానే కనిపిస్తున్న నేపథ్యంలో మధ్యాహ్నం వేళ బయటకు వెళ్లేవారు తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ఉత్తమం.